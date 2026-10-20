Premiê mais jovem da história da Holanda espera o primeiro filho com jogador de hóquei argentino

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O primeiro-ministro holandês, Rob Jetten, anunciou nesta segunda-feira (19) que aguarda a chegada do seu primeiro filho com o companheiro, o argentino Nicolas Keenan. A gestação ocorre com o auxílio conjunto de uma doadora de óvulo e de uma mãe de aluguel.

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A confirmação foi publicada na conta pessoal de Jetten no Instagram, acompanhada por emojis de uma cabeça de bebê e de uma mamadeira. Na postagem, o líder escreveu que "alguém muito especial está a caminho" e completou: "nos vemos em 2027, pequenino".

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O governante também agradeceu às pessoas que tornaram o procedimento viável, declarando que "não há palavras grandes o suficiente para agradecer à nossa doadora de óvulo, à nossa mãe de aluguel e às duas famílias delas. Nada disso seria possível sem vocês".

Regras legais e procedimento médico

Conforme comunicado publicado pelo partido D66 em seu site, a doadora de óvulo e a mãe de aluguel são amigas holandesas do casal. Ambas já têm filhos e participam sem qualquer motivo comercial.

A legislação nacional apresenta um critério estrito: é ilegal nos Países Baixos pagar uma mãe de aluguel. A agremiação governista afirmou que a gestação de "alta tecnologia" cumpre todas as regras e regulamentações do território holandês, viabilizada pelo tratamento de fertilização in vitro oferecido no país.

Trajetória política e planos familiares

Com 39 anos, Rob Jetten se tornou o primeiro-ministro mais jovem da história da Holanda. A chegada ao posto aconteceu após o partido D66 alcançar uma vitória eleitoral inesperada há um ano.

Nicolas Keenan, noivo do premiê, atua como jogador da seleção argentina de hóquei sobre a grama. O casal pretendia formalizar o casamento neste verão, mas optou por adiar a cerimônia logo após Jetten se tornar primeiro-ministro neste ano.

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O D66 informou a rotina profissional do governante durante o período do parto. Jetten tirará alguns dias de folga no momento em que o bebê nascer para ficar com a família, sem previsão de licença parental mais longa.