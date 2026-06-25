Ministra sueca rompe barreiras ao participar de reuniões da UE com seu filho nos braços

A ministra do Meio Ambiente da Suécia participou, nesta quinta-feira (25), de uma reunião da UE com seu bebê nos braços, em um gesto que, segundo ela, demonstra que é possível ser "uma ministra presente e uma mãe presente" ao mesmo tempo.

Romina Pourmokhtari chegou ao encontro em Luxemburgo com seu filho de três meses, Adam, em um canguru, acompanhada de uma assistente que empurrava o carrinho de bebê, tornando-se assim a mais recente figura pública a questionar as convenções sobre maternidade e trabalho.

"Também me deixa feliz ser um exemplo de que não é preciso escolher entre ser uma ministra presente e uma mãe presente", declarou a mulher de 30 anos aos jornalistas.

"Há muitas coisas que fazem da Europa um lugar maravilhoso para viver. Uma delas é justamente isso: que tenhamos a possibilidade de participar de reuniões e cuidar de um filho", afirmou.

Um funcionário da UE disse acreditar que era a primeira vez que um bebê era levado a uma das reuniões ministeriais do bloco.

A ministra para a Transição Ecológica da Espanha, Sara Aagesen, comemorou nas redes sociais a decisão de Pourmokhtari de levar o "pequeno Adam" às negociações ambientais.

"A melhor ilustração do porquê estamos aqui: trabalhando hoje para deixar um planeta melhor para quem o herdará amanhã", escreveu ao lado de uma foto da mãe e do filho na reunião.

Em uma tentativa de facilitar a vida das parlamentares, o Parlamento Europeu mudou recentemente seu regulamento interno para conceder às novas mães o direito de votar por procuração.

Pourmokhtari não é a primeira política a dar visibilidade às dificuldades da maternidade.

Em 2018, a então primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, recebeu elogios por levar sua filha de três meses, Neve, à Assembleia Geral da ONU, na primeira aparição de um bebê na história da organização.

Ardern continua sendo a segunda chefe do governo que deu à luz enquanto estava no cargo, depois da paquistanesa Benazir Bhutto, em 1990.

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