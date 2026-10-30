Vídeo: influencer bolsonarista humilha criança vendendo balas em Fortaleza
Vídeo mostra Valéria Diniz pedindo que criança faça gesto associado a Lula e, em seguida, recusando-se a comprar os doces. Caso provocou indignação nas redes sociais e mobilizou campanha de solidariedade à família
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Uma influenciadora digital identificada como Valéria Diniz provocou indignação nas redes sociais após constranger um menino autista que vendia balas e bombons no Mercado dos Peixes, na região da Beira-Mar, em Fortaleza (CE).
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Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela pergunta sobre a preferência política da criança e, depois de ouvir uma resposta favorável ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pede que o garoto faça o gesto com a letra “L”, associado ao petista. Na sequência, afirma que não compraria os doces. Veja o vídeo:
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As imagens foram divulgadas nos stories da influenciadora na quarta-feira (28/10) e rapidamente ganharam repercussão. Na gravação, Matheus aparece oferecendo os produtos à mesa em que Valéria está acompanhada de outras mulheres. Depois de pedir que o menino reproduza o gesto, ela se recusa a comprar as balas. As pessoas que estão com a influenciadora riem da situação.
Na legenda da publicação, Valéria escreveu: “Vai na mamãe e manda ela fazer o L”.
Matheus perdeu a mãe e mora com a avó, Inês de Maria do Nascimento. A venda de balas e bombons na orla de Fortaleza é uma forma de ajudar nas despesas da família.
Campanha de solidariedade
A repercussão do vídeo também desencadeou uma onda de solidariedade a Matheus e à avó. Internautas e influenciadores passaram a divulgar iniciativas para ajudar a família.
Um grupo de motociclistas e entregadores chegou a visitar a residência do menino para entregar donativos e prestar apoio.
Após a repercussão negativa, o perfil original de Valéria, que tinha cerca de 70 mil seguidores, saiu do ar. Posteriormente, ela voltou a publicar em outra conta e divulgou um pedido de desculpas.
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“Desculpa de verdade. Eu não queria passar essa visão! Espero que um dia você e sua família possam me perdoar!”, escreveu a influenciadora.