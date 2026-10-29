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DESEQUILÍBRIO

Uma árvore protegida em Doñana enfrenta um obstáculo para se renovar, e estudo revela o papel de cervos e javalis no futuro da espécie no parque espanhol

Cientistas descobrem que o aumento de cervos e javalis afeta o piruétano; novo estudo propõe soluções inteligentes para equilibrar a natureza

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Lara Santana
Lara Santana
Repórter
Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.
29/10/2026 15:05

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Uma árvore protegida em Doñana enfrenta um obstáculo para se renovar, e estudo revela o papel de cervos e javalis no futuro da espécie no parque espanhol
O fruto do piruétano, espécie ameaçada em Doñana, é consumido por herbívoros, dificultando sua reprodução natural crédito: Imagem ilustrativa gerada por IA

A proteção total a cervos e javalis coloca a árvore nativa piruétano, também conhecida como peral silvestre, em risco de extinção local no Parque Nacional de Doñana. Um estudo conduzido pela Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) revela os impactos de uma conservação focada apenas em proibições após o encerramento da caça na região.

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Pesquisadores classificam o cenário como paradoxo de conservação. Embora a legislação impeça certas atividades para proteger o espaço natural, a alta densidade de mamíferos compromete a sobrevivência do peral silvestre, espécie que perde indivíduos há décadas.

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Impactos observados em duas décadas

A pesquisa publicada na revista "Biological Conservation" avaliou cinco populações de piruétano (Pyrus bourgaeana) durante vinte anos. As áreas analisadas incluem:

  • locais dentro do parque: Reserva e Matasgordas;

  • locais fora do parque: Rocina, Hato Ratón e Hinojos.

Especialistas registraram mais de 350 plântulas com taxa de sobrevivência baixa. No interior do parque, o consumo pelos animais figura como a principal causa de mortalidade. Fora da área protegida, pesam o ressecamento e as práticas agrícolas.

A equipe contabilizou cerca de 2.540 espécimes jovens em desenvolvimento. Danos severos por pisoteio e consumo concentraram-se dentro do parque e em Hinojos. Segundo José María Fedriani, pesquisador responsável pelo estudo, "Embora os parques nacionais e outras áreas protegidas sejam normalmente estabelecidos para preservar a biodiversidade, suas práticas de manejo podem gerar, inadvertidamente, efeitos contrastantes em diferentes componentes do ecossistema".

Desequilíbrio no ecossistema vegetal

Grandes herbívoros consomem frutos e destroem sementes, diminuindo o surgimento de novas plantas. Ao mesmo tempo, raposas e texugos enfrentam redução populacional. Esses mamíferos espalhavam sementes que germinavam sob arbustos protetores contra herbívoros.

Outros fatores aceleram a perda das árvores: superexploração do aquífero, aquecimento global e secas de verão intensas. Em Matasgordas, a mortalidade de árvores reprodutoras superou 60% nas últimas duas décadas.

Organizações ecologistas já registravam javalis atacando ovos e filhotes de aves protegidas. Para restabelecer o equilíbrio da vegetação, os cientistas recomendam:


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