Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Vedacit faz 90 anos e lança filme com IA

Produção reconstitui a trajetória de Otto e Marianne Baumgart, fundadores da empresa; uso da IA permitiu recriar ambientes e situações dos anos 1930 e das décadas seguintes 

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
13/10/2026 16:10

compartilhe

×
Vedacit faz 90 anos e lança filme com IA
Vedacit faz 90 anos e lança filme com IA crédito: DINO

Vedacit, fabricante de produtos para construção, lançou um curta?metragem de quatro minutos e meio produzido integralmente com inteligência artificial, como parte das comemorações dos 90 anos da empresa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O filme recria, a partir de fotografias históricas, a trajetória de Otto e Marianne Baumgart, fundadores da Vedacit e do Grupo Baumgart, desde a chegada a São Paulo em 1936, os primeiros testes de formulações em casa, a venda das primeiras latas porta a porta e a emissão das primeiras notas fiscais.

A narrativa também mostra a expansão da companhia, incluindo a aplicação dos produtos nas lajes da cidade, o trabalho no laboratório, a presença em obras de infraestrutura, a entrada no varejo e a atuação atual no Nordeste, além do complexo industrial de Itatiba, inaugurado em 2025.

Para gerar as imagens, a equipe utilizou recursos de IA que animaram fotografias de época e criaram ambientes digitais dos anos 1930 e das décadas subsequentes, combinando referências históricas com cenas geradas computacionalmente.

“Otto e Marianne começaram com coragem, trabalho e respeito pelas pessoas”, afirmou Vitor Cybis, head de marketing da Vedacit, ao destacar que o uso da inteligência artificial busca aproximar novas gerações da história da empresa e reforçar valores como respeito, honestidade, simplicidade e disciplina.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O curta será exibido para colaboradores, parceiros e consumidores, funcionando como material institucional que reúne memória corporativa e tecnologia de ponta.



Website: https://lnkd.in/p/dCWP6piJ

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay