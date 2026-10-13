Vedacit faz 90 anos e lança filme com IA
Produção reconstitui a trajetória de Otto e Marianne Baumgart, fundadores da empresa; uso da IA permitiu recriar ambientes e situações dos anos 1930 e das décadas seguintes
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Vedacit, fabricante de produtos para construção, lançou um curta?metragem de quatro minutos e meio produzido integralmente com inteligência artificial, como parte das comemorações dos 90 anos da empresa.
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O filme recria, a partir de fotografias históricas, a trajetória de Otto e Marianne Baumgart, fundadores da Vedacit e do Grupo Baumgart, desde a chegada a São Paulo em 1936, os primeiros testes de formulações em casa, a venda das primeiras latas porta a porta e a emissão das primeiras notas fiscais.
A narrativa também mostra a expansão da companhia, incluindo a aplicação dos produtos nas lajes da cidade, o trabalho no laboratório, a presença em obras de infraestrutura, a entrada no varejo e a atuação atual no Nordeste, além do complexo industrial de Itatiba, inaugurado em 2025.
Para gerar as imagens, a equipe utilizou recursos de IA que animaram fotografias de época e criaram ambientes digitais dos anos 1930 e das décadas subsequentes, combinando referências históricas com cenas geradas computacionalmente.
“Otto e Marianne começaram com coragem, trabalho e respeito pelas pessoas”, afirmou Vitor Cybis, head de marketing da Vedacit, ao destacar que o uso da inteligência artificial busca aproximar novas gerações da história da empresa e reforçar valores como respeito, honestidade, simplicidade e disciplina.
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O curta será exibido para colaboradores, parceiros e consumidores, funcionando como material institucional que reúne memória corporativa e tecnologia de ponta.
Website: https://lnkd.in/p/dCWP6piJ