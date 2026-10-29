Belkin apresenta Infinity Folio para iPad mini, já disponível
Com uma dobradiça de engenharia de precisão que permite ângulos de visão flexíveis, proteção completa contra quedas e um painel traseiro translúcido fosco, a Infinity Folio é a companhia perfeita para o iPad mini desde o primeiro dia.
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Belkin, líder mundial em acessórios eletrônicos de consumo, com a confiança de mais de 1 bilhão de clientes em todo o mundo, apresentou hoje a Infinity Folio, uma capa protetora lindamente trabalhada, projetada exclusivamente para o iPad mini. A Infinity Folio foi projetada para proteger sem concessões. Uma parte traseira fina, leve e translúcida permite que o novo design do iPad mini brilhe, com proteção de 360° contra quedas de até 2 metros*. A capa destacável, com design engenhoso, se transforma em um suporte com múltiplos ângulos de visão. Seja para assistir à sua série favorita, participar de uma videochamada ou ler um livro emocionante, a Infinity Folio se adapta a cada momento. Criada especificamente para o iPad mini, a Infinity Folio estará disponível no lançamento nas lojas da Apple e online em mercados selecionados em todo o mundo, com disponibilidade em mais lojas até o fim do ano.
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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261028908310/pt/
Belkin announces Infinity Folio for iPad mini
Projetada para todos os ângulos
No centro da Infinity Folio está sua capa removível, uma peça de engenharia elegante que eleva a versatilidade do iPad mini a um novo patamar. A Belkin desenvolveu uma dobradiça de fácil ajuste com encaixe magnético automático que mantém o iPad mini firme em diversos ângulos de visão, cada um projetado para um momento diferente do dia. As posições verticais são ideais para assistir a uma série favorita ou participar de uma videochamada, enquanto os ângulos mais baixos são perfeitos para digitar, ler ou desenhar. Cada ângulo trava firmemente no lugar, sem deslizar ou oscilar. A capa se encaixa e se solta em segundos, transformando a Infinity Folio de uma capa protetora em um suporte versátil sempre que necessário. A dobradiça foi testada em mais de 10.000 ciclos para garantir um desempenho confiável dia após dia.**
Proteção, maravilhosamente transparente
A parte traseira fosca e translúcida, feita de policarbonato de alta qualidade, possui um acabamento suave e refinado, permitindo que a cor do iPad mini brilhe, tendo proteção contra o desgaste diário. A Infinity Folio protege o dispositivo em todos os lados, com proteção contra quedas de até 2 metros*. Cantos reforçados, feitos de poliuretano termoplástico durável, absorvem o impacto onde é mais importante, e as bordas elevadas ajudam a proteger a tela e a câmera. Um acabamento contra riscos resiste a marcas e arranhões, mantendo a Infinity Folio com aparência impecável, seja dentro de uma bolsa, no transporte público ou em viagens. Aberturas precisamente recortadas facilitam o acesso aos botões, portas e câmera.
Inteligente, simples, perfeito
Detalhes cuidadosamente pensados ??tornam cada dia com o iPad mini mais fácil. Um fecho magnético integrado coloca o dispositivo em repouso automaticamente quando a capa é fechada e o ativa assim que é aberta. Isso ajuda a preservar a bateria sem etapas adicionais, facilitando a retomada do uso de onde parou. Os ímãs também mantêm a capa fechada com segurança durante o transporte do iPad mini.
Principais características
- Capa removível que atua como um suporte
- Ângulos de visão flexíveis, possíveis pelo descanso de fácil ajuste de ângulo
- Verso fosco que destaca o design do iPad mini
- Proteção total em todos os lados
- Proteção contra quedas até 2 metros (6,6 pés)*
- Acabamento resistente a riscos
- Capa magnética que coloca o dispositivo em modo de suspensão automaticamente
- Encaixe para Apple Pencil para facilitar a conexão, o emparelhamento e o carregamento
Preços e disponibilidade
A Infinity Folio estará disponível a partir de 28 de outubro nas lojas de varejo da Apple e apple.com em mercados selecionados, com maior disponibilidade no varejo até o fim do ano. Vem nas cores carvão e rocha lunar e custa US$ 79,95. A disponibilidade pode variar conforme o mercado.
Kit de mídia
As imagens estão disponíveis para baixar AQUI.
*Dispositivos testados para resistir a quedas de até 2 metros. Baseado nos padrões MIL-STD-810G, testados por laboratórios independentes. Os resultados podem variar.
** Com base em testes internos, a dobradiça permanece funcional, sem rasgos, mesmo após 10.000 dobras. Os resultados reais podem variar.
Sobre a Belkin
A Belkin é líder em acessórios com sede na Califórnia, fornecendo produtos premiados com potência, proteção, produtividade, conectividade e áudio nos últimos 40 anos. Concebida e fundada no sul da Califórnia e com vendas em mais de 100 países, a Belkin manteve seu foco constante em pesquisa e desenvolvimento, comunidade, educação, sustentabilidade e, o mais importante, em pessoas que atende. Desde nosso humilde início em uma garagem no sul da Califórnia em 1983, a Belkin se tornou uma empresa de tecnologia diversificada e internacional. Continuamos inspirados para sempre pelo planeta em que vivemos e pela conexão entre as pessoas e a tecnologia.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261028908310/pt/
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Jen Wei
Vice-Presidente de Marketing
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Fonte: BUSINESS WIRE