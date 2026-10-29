Belkin apresenta Infinity Folio para iPad mini, já disponível

Belkin, líder mundial em acessórios eletrônicos de consumo, com a confiança de mais de 1 bilhão de clientes em todo o mundo, apresentou hoje a Infinity Folio, uma capa protetora lindamente trabalhada, projetada exclusivamente para o iPad mini. A Infinity Folio foi projetada para proteger sem concessões. Uma parte traseira fina, leve e translúcida permite que o novo design do iPad mini brilhe, com proteção de 360° contra quedas de até 2 metros*. A capa destacável, com design engenhoso, se transforma em um suporte com múltiplos ângulos de visão. Seja para assistir à sua série favorita, participar de uma videochamada ou ler um livro emocionante, a Infinity Folio se adapta a cada momento. Criada especificamente para o iPad mini, a Infinity Folio estará disponível no lançamento nas lojas da Apple e online em mercados selecionados em todo o mundo, com disponibilidade em mais lojas até o fim do ano.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261028908310/pt/

Belkin announces Infinity Folio for iPad mini

Projetada para todos os ângulos

No centro da Infinity Folio está sua capa removível, uma peça de engenharia elegante que eleva a versatilidade do iPad mini a um novo patamar. A Belkin desenvolveu uma dobradiça de fácil ajuste com encaixe magnético automático que mantém o iPad mini firme em diversos ângulos de visão, cada um projetado para um momento diferente do dia. As posições verticais são ideais para assistir a uma série favorita ou participar de uma videochamada, enquanto os ângulos mais baixos são perfeitos para digitar, ler ou desenhar. Cada ângulo trava firmemente no lugar, sem deslizar ou oscilar. A capa se encaixa e se solta em segundos, transformando a Infinity Folio de uma capa protetora em um suporte versátil sempre que necessário. A dobradiça foi testada em mais de 10.000 ciclos para garantir um desempenho confiável dia após dia.**

Proteção, maravilhosamente transparente

A parte traseira fosca e translúcida, feita de policarbonato de alta qualidade, possui um acabamento suave e refinado, permitindo que a cor do iPad mini brilhe, tendo proteção contra o desgaste diário. A Infinity Folio protege o dispositivo em todos os lados, com proteção contra quedas de até 2 metros*. Cantos reforçados, feitos de poliuretano termoplástico durável, absorvem o impacto onde é mais importante, e as bordas elevadas ajudam a proteger a tela e a câmera. Um acabamento contra riscos resiste a marcas e arranhões, mantendo a Infinity Folio com aparência impecável, seja dentro de uma bolsa, no transporte público ou em viagens. Aberturas precisamente recortadas facilitam o acesso aos botões, portas e câmera.

Inteligente, simples, perfeito

Detalhes cuidadosamente pensados ??tornam cada dia com o iPad mini mais fácil. Um fecho magnético integrado coloca o dispositivo em repouso automaticamente quando a capa é fechada e o ativa assim que é aberta. Isso ajuda a preservar a bateria sem etapas adicionais, facilitando a retomada do uso de onde parou. Os ímãs também mantêm a capa fechada com segurança durante o transporte do iPad mini.

Principais características

Capa removível que atua como um suporte

que atua como um suporte Ângulos de visão flexíveis, possíveis pelo descanso de fácil ajuste de ângulo

possíveis pelo descanso de fácil ajuste de ângulo Verso fosco que destaca o design do iPad mini

que destaca o design do iPad mini Proteção total em todos os lados

em todos os lados Proteção contra quedas até 2 metros (6,6 pés)*

até 2 metros (6,6 pés)* Acabamento resistente a riscos

Capa magnética que coloca o dispositivo em modo de suspensão automaticamente

que coloca o dispositivo em modo de suspensão automaticamente Encaixe para Apple Pencil para facilitar a conexão, o emparelhamento e o carregamento

Preços e disponibilidade

A Infinity Folio estará disponível a partir de 28 de outubro nas lojas de varejo da Apple e apple.com em mercados selecionados, com maior disponibilidade no varejo até o fim do ano. Vem nas cores carvão e rocha lunar e custa US$ 79,95. A disponibilidade pode variar conforme o mercado.

Kit de mídia

As imagens estão disponíveis para baixar AQUI.

*Dispositivos testados para resistir a quedas de até 2 metros. Baseado nos padrões MIL-STD-810G, testados por laboratórios independentes. Os resultados podem variar.

** Com base em testes internos, a dobradiça permanece funcional, sem rasgos, mesmo após 10.000 dobras. Os resultados reais podem variar.

Sobre a Belkin

A Belkin é líder em acessórios com sede na Califórnia, fornecendo produtos premiados com potência, proteção, produtividade, conectividade e áudio nos últimos 40 anos. Concebida e fundada no sul da Califórnia e com vendas em mais de 100 países, a Belkin manteve seu foco constante em pesquisa e desenvolvimento, comunidade, educação, sustentabilidade e, o mais importante, em pessoas que atende. Desde nosso humilde início em uma garagem no sul da Califórnia em 1983, a Belkin se tornou uma empresa de tecnologia diversificada e internacional. Continuamos inspirados para sempre pelo planeta em que vivemos e pela conexão entre as pessoas e a tecnologia.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261028908310/pt/

Contato para a mídia

Jen Wei

Vice-Presidente de Marketing

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