Jadlog amplia automação da triagem com sorter Pitney Bowes

A Jadlog instalou dois sorters desenvolvidos pela Pitney Bowes Brasil nas unidades do Rio de Janeiro e de Betim (MG), automatizando a classificação de encomendas com capacidade de até 5 mil pacotes por hora. Os equipamentos, 100% nacionais, organizam o fluxo por cidade e CEP, permitem até 60 classificações simultâneas e reduzem a dependência de etapas manuais nas operações regionais.

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Na unidade de Betim, a Jadlog movimenta, em média, mais de 30 mil pacotes por dia, atendendo cerca de 40 franquias e contando com aproximadamente 150 colaboradores nas áreas operacionais, administrativas e de transporte.

Cada sorter possui 20 saídas e três posições de separação associadas a cada saída, totalizando até 60 classificações simultâneas. O sistema utiliza um pré?desviador que encaminha o pacote para a direita ou a esquerda, três câmeras e um módulo de pré?alinhamento que posiciona o pacote antes do ponto de desvio. Quando uma saída atinge sua capacidade ou ocorre falha de leitura, o pacote é enviado a uma área de rejeição para nova verificação.

"A tecnologia utilizada no Sorter é um pré?desviador que direciona para a direita ou esquerda a saída do pacote, facilitando e otimizando o processo dentro do tempo hábil de processamento seguro em segundos", afirmou Gustavo Cristofaro, Regional Sales Manager da Pitney Bowes, responsável pela implantação.

O projeto original previa a tecnologia put?to?light; durante o desenvolvimento, a solução foi adaptada para monitores, mantendo os pallets nas posições de separação e adequando a interface ao fluxo de trabalho da Jadlog. "A instalação dos sorters representa um avanço importante na nossa estratégia de automação operacional, tornando a rotina das equipes mais orientada ao monitoramento do fluxo e ao controle de qualidade", disse Bruno Tortorello, CEO da Jadlog.

Entre os resultados já observados, a Jadlog registrou redução do tempo de triagem, diminuição de erros de direcionamento e queda no retrabalho, indicadores que devem consolidar ganhos de produtividade e qualidade após a operação dos sorters.

Segundo a Pitney Bowes, projetos com essa configuração podem ser concluídos em aproximadamente 90 dias, abrangendo levantamento de fluxo, definição de layout, fabricação, instalação, integração, testes e treinamento da equipe. "Nosso papel é oferecer projetos e tecnologia que atendem e conectam, de forma eficiente, a cada necessidade do cliente", concluiu Gustavo.

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As automações nas filiais do Rio de Janeiro e de Betim estão integradas ao novo hub logístico em Perus (SP), reforçando a estratégia da Jadlog de modernizar a malha nacional e distribuir os ganhos de eficiência ao longo da rede.