Novo estudo leva a terapia cetogênica para transtorno bipolar diretamente às residências na zona rural do Alabama

O Baszucki Group anunciou hoje o financiamento de um estudo clínico para examinar o impacto da terapia cetogênica em pessoas que vivem com transtorno bipolar na zona rural do centro do Alabama. Este estudo, liderado por pesquisadores da Heersink School of Medicine da Universidade do Alabama em Birmingham (UAB) – Campus Regional de Montgomery, contará com a parceria do Heart of Alabama Food Bank (HAFB), a iniciativa utilizará carnes e produtos agrícolas produzidos no Alabama para introduzir a psiquiatria metabólica em uma região caracterizada pela alta prevalência de doenças mentais graves e pela escassez crítica de assistência psiquiátrica.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261014987516/pt/

A new study led by Will Rutland of UAB Montgomery and funded by Baszucki Group aims to improve access to psychiatric treatment in rural areas. By partnering with a local food bank, researchers will evaluate both the psychiatric and metabolic effects of ketogenic therapy alongside existing treatment modalities for people with bipolar disorder in Central Alabama.

Ensaios clínicos recentes sugerem que a terapia cetogênica que se baseia em uma dieta rica em gorduras, moderada em proteínas e pobre em carboidratos para alterar a forma como o corpo utiliza a energia pode proporcionar benefícios metabólicos e psiquiátricos para pessoas com doenças mentais graves. O novo estudo oferece uma maneira de avaliar o efeito da terapia em uma população com acesso limitado a serviços de saúde. Por meio de uma colaboração inovadora, os pesquisadores aproveitarão a rede de distribuição de alimentos já estabelecida pelo HAFB para entregar cestas de alimentos adequados à dieta cetogênica diretamente nas casas dos participantes.

O estudo, com duração de seis meses, avaliará tanto os efeitos psiquiátricos quanto os metabólicos da terapia cetogênica em conjunto com as modalidades de tratamento já existentes. Os pesquisadores planejam recrutar até 100 participantes divididos em quatro grupos, incluindo coortes que utilizam medicamentos estabilizadores de humor por via oral ou injetáveis ??de ação prolongada (LAI).

"Nosso estudo aborda uma realidade dura: áreas rurais como a nossa enfrentam uma demanda enorme por cuidados de saúde mental e acesso limitado a serviços especializados. Muitos indivíduos que vivem com doenças mentais graves encontram barreiras financeiras, geográficas e de outras naturezas para o tratamento, e alguns acabam sem os cuidados necessários. Este estudo foi projetado para avaliar se uma abordagem de base comunitária pode ajudar a ampliar o acesso a uma intervenção promissora", afirmou o pesquisador principal Will Rutland, MD, JD, MPH, Professor Assistente e Chefe Regional de Psiquiatria da UAB Montgomery.

Para garantir que os participantes consigam manter o protocolo alimentar com sucesso, o estudo estabeleceu parcerias com o HAFB e com a Hatch, uma organização sem fins lucrativos focada em nutrição — para obter alimentos compatíveis com uma dieta cetogênica.

"Sabemos que o acesso a alimentos nutritivos desempenha um papel importante na saúde geral; no entanto, esse acesso pode ser um desafio especial para famílias em comunidades rurais", afirmou John Lucas Jr., CEO interino do Heart of Alabama Food Bank. "Essa parceria nos permite ampliar nossa rede de distribuição de alimentos existente para apoiar pesquisas inovadoras, ao mesmo tempo em que ajudamos a remover barreiras de acesso à alimentação para os participantes. Temos orgulho de trabalhar ao lado da UAB para explorar como a alimentação e a nutrição podem desempenhar um papel mais relevante na melhoria dos resultados de saúde."

Para reduzir outras barreiras práticas à mudança de dieta, os nutricionistas do estudo oferecerão orientações personalizadas sobre o preparo de alimentos e o planejamento das refeições. Os desfechos secundários acompanharão indicadores de utilização de serviços de saúde, incluindo internações hospitalares e atendimentos em prontos-socorros.

"Este estudo reflete uma convicção profunda nossa: a de que as comunidades com maiores necessidades devem ter acesso aos tratamentos mais promissores", disse Julie Milder, PhD, Diretora de Neurociência do Baszucki Group. "O Dr. Rutland e sua equipe propõem um modelo que leva a equidade a sério — utilizando a infraestrutura comunitária existente para conduzir pesquisas rigorosas junto a uma população historicamente sub-representada em pesquisas clínicas."

Sobre o Baszucki Group

Criado em 2021 pelo fundador da Roblox e CEO David Baszucki e pela autora best seller Jan Ellison Baszucki, o Baszucki Group vale-se de concessão de subsídios, investimento de impacto, defesa de causas, narrativas e construção de comunidade para impulsionar uma mudança de base em ciência, medicina, agricultura, alimentação e ecossistemas ambientais. Um dos focos primários do Baszucki Group é o de apoiar iniciativas na interseção entre metabolismo, psiquiatria e neurociência com o objetivo de melhorar os resultados de saúde mental. Para saber mais sobre as abordagens metabólicas voltadas aos transtornos mentais e à saúde cerebral, incluindo a terapia cetogênica, acesse Metabolic Mind, uma iniciativa sem fins lucrativos do Baszucki Group.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Contato Mídia: media@baszuckigroup.org