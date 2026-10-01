Thales reforça a gestão da postura de segurança de dados para lidar com os riscos emergentes da IA

A Thales, líder global em tecnologias avançadas para o mercado de segurança cibernética, anunciou hoje a CipherTrust Data Security Posture Management (DSPM). Essa é a primeira solução de DSPM desenvolvida especificamente para ajudar as organizações a fazerem mais do que descobrir dados confidenciais expostos e aplicar correções baseadas no acesso. Ela permite que as organizações priorizem riscos e protejam seus dados mais confidenciais diretamente por meio de criptografia, mascaramento ou tokenização nativamente dentro da plataforma.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260930419634/pt/

Dados confidenciais estão cada vez mais distribuídos pela infraestrutura em nuvem, aplicativos SaaS, sistemas locais, ambientes de análise e terceiros. A IA está intensificando esse desafio à medida que assistentes virtuais, aplicativos e agentes obtêm acesso a dados corporativos, fazendo com que as informações migrem para novos repositórios e fluxos de trabalho com uma velocidade muito maior do que a governança tradicional consegue acompanhar.

As equipes de segurança precisam entender mais do que apenas a localização dos dados confidenciais. É necessário que tenham visibilidade sobre quem ou o que pode acessá-los, como estão sendo utilizados e quais exposições representam o maior risco. Mais importante ainda é saber como reduzir automaticamente esse risco.

A CipherTrust DSPM atende a essa necessidade por meio de uma plataforma unificada do tipo “como serviço”, que permite que as organizações identifiquem e analisem os riscos relacionados aos dados confidenciais, priorizem o que é mais importante e tomem medidas para protegê-los, com correções que vão além do simples gerenciamento de permissões e controles de acesso. Essa solução oferece medidas corretivas mais robustas por meio da aplicação integrada de políticas e fluxos de trabalho, que criptografam, tokenizam ou mascaram automaticamente os dados confidenciais expostos. Dessa forma, as equipes de segurança podem passar da análise à ação sem sair da plataforma. Com visibilidade, controle e proteção operando na mesma plataforma, é possível reduzir mais rapidamente os riscos e obter resultados mais sólidos em termos de segurança de dados. A plataforma combina a descoberta e a classificação de dados confidenciais com informações sobre postura de segurança, acesso, atividade e comportamento, a fim de priorizar os riscos mais significativos.

“As organizações não precisam de mais uma ferramenta de segurança que simplesmente forneça uma lista maior de problemas a serem investigados”, afirmou Todd Moore, vice-presidente de Produtos de Segurança de Dados da Thales. “Elas precisam entender quais dados sensíveis estão realmente em risco e tomar medidas diretas para mitigar esse risco. Enquanto a remediação tradicional de DSPM geralmente se concentra em restringir o acesso aos dados, a CipherTrust DSPM vai além, pois vincula os riscos às medidas de proteção, como a criptografia e a tokenização, ajudando a proteger os próprios dados, em vez de depender apenas das permissões.”

Governança de dados na era da IA com IA

A CipherTrust DSPM combina a descoberta de dados confidenciais com o contexto de acesso, permissões e atividades, identificando exposições inadequadas e gerenciando os dados antes que as implantações de IA ganhem escala. Por meio da análise comportamental impulsionada por IA, é possível detectar acessos e atividades incomuns e correlacionar sinais em cadeias de ataque, ajudando as equipes de segurança a investigar e responder mais rapidamente a ameaças, como o risco interno.

Com isso, as organizações podem associar as descobertas às medidas de proteção de dados, gerenciar os riscos de controle de acesso identificados e receber orientações práticas para correção. Essa abordagem é fundamentada em mais de 30 anos de experiência da Thales em descoberta de dados, proteção, gerenciamento de chaves, controle de acesso e análise de atividades.

Protegendo dados em ambientes de nuvem, locais e híbridos

A CipherTrust DSPM possibilita a identificação e o mapeamento de riscos para dados estruturados e não estruturados em fontes de nuvem, locais e híbridas. Integrada aos recursos de proteção de dados da Thales, ela possibilita que as organizações avancem da identificação de riscos à proteção de dados sigilosos por meio de criptografia, tokenização e mascaramento nesses diversos ambientes.

“A Tokyo Electron Device trabalha com empresas para enfrentar desafios de cibersegurança cada vez mais complexos à medida que essas organizações conectam ferramentas e agentes de IA a um volume maior de seus dados empresariais. A facilidade de implementação e a precisão da classificação de dados da CipherTrust DSPM nos permitem auxiliar os clientes a compreenderem rapidamente a localização de seus dados confidenciais, quem ou o que pode acessá-los e como protegê-los, sem que haja comprometimento da adoção da IA. Esses recursos oferecem um valor significativo para os clientes que desejam adotar a IA, mantendo o controle sobre suas informações mais sensíveis”, afirmou Hiroji Sugito, engenheiro principal de Segurança de Dados da Tokyo Electron Device.

As organizações podem obter informações adicionais, solicitar uma demonstração ou um teste gratuito aqui.

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em tecnologias avançadas para as áreas de Defesa, Aeroespacial e Cibernética e Digital. Seu portfólio de produtos e serviços inovadores contribui para enfrentar diversos desafios importantes: soberania, segurança, sustentabilidade e inclusão.

O Grupo investe 4,5 bilhões de euros por ano em pesquisa e desenvolvimento em áreas-chave, especialmente para ambientes críticos, como inteligência artificial, cibersegurança, tecnologias quânticas e de nuvem. A empresa conta com mais de 85 mil funcionários em 65 países. Em 2025, o grupo faturou € 22,1 bilhões.

Imagens recentes da Thales e de suas atividades nas áreas de Defesa, Aeroespacial e Cibernética e Digital podem ser encontradas na Biblioteca de Mídia da Thales. Para quaisquer solicitações específicas, entre em contato com a equipe de Relações com a Mídia.

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