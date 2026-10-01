Atlético retira marca de patrocinadora do ar (Site oficial do Atlético nesta quinta-feira (1º/10))

O Atlético retirou a marca da H2Bet do ar no site oficial e nas redes sociais. Clube e casa de apostas têm a parceria em xeque após a medida provisória que proíbe bets no Brasil.

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Iniciado em janeiro de 2025, o acordo de patrocínio tem duração até o fim de 2027. O investimento total era de R$ 180 milhões fixos (R$ 60 milhões anuais). Metas esportivas poderiam acionar “gatilhos” para elevar o montante.

Contudo, na última sexta-feira (25/9), o presidente Lula (PT) assinou a Medida Provisória nº 1.394. O texto veta a exploração e a publicidade de apostas de quota fixa (as bets) no Brasil.

A decisão já entra em vigor, mas terá de passar por análise da Câmara de Deputados e do Senado em até 120 dias. Se aprovada pelo Congresso, torna-se definitiva.

Atlético tinha prazo

A MP determina que as publicidades de casas de apostas devem ser retiradas do ar até a próxima segunda-feira (5/10), às 23h59. O Galo decidiu se antecipar ao prazo definido pelo governo federal e, nesta quinta (1º/10), já não exibe mais a marca da parceira.

O caso mais simbólico da mudança é o nome do canal oficial do clube no YouTube. O contrato de patrocínio com a casa de apostas determinava uma série de formas de publicidade para além da exibição do logo na região mais nobre do uniforme.

Uma delas era justamente a aquisição dos naming rights (direitos sobre o nome) do canal, que se chamava GaloTV H2Bet. Agora, passa a ser apenas GaloTV.

Nos próximos dias, o Atlético deve retirar a marca da patrocinadora também dos espaços físicos – do uniforme às placas na Cidade do Galo, por exemplo.

A parceria ainda não está formalmente encerrada. Isso porque clubes brasileiros e casas de apostas creem em uma reviravolta que libere a operação.

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A notícia Atlético retira marca de patrocinadora do ar foi publicada primeiro no No Ataque por João Vítor Marques