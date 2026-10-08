Dona de barbearia nudista cancela noivado por pressão para colocar silicone

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A influenciadora e empresária Daniella Motta, moradora de Florianópolis (SC), encerrou o noivado por se recusar colocar próteses de silicone. Ela ficou conhecida por ser dona de uma barbearia com atendimento com proposta nudista e naturista.

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Segundo Daniella, a colocação de próteses mamárias virou cobrança recorrente na relação, iniciada três meses antes do pedido de casamento.

A convivência fez a jovem avaliar a motivação real da cirurgia. Daniella começou a questionar se a intervenção estética nascia de uma vontade individual ou se respondia unicamente à insistência do companheiro para aumentar os seios.

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A catarinense, que também atua como barbeira nudista, já havia cogitado a operação antes do relacionamento, mas nunca tratou o implante como prioridade.

"Eu já tinha pensado em colocar silicone, mas nunca tinha sido uma prioridade. Quando ele começou a falar nisso, achei que também queria. Só que a insistência começou a me incomodar, porque parecia que os meus seios, do jeito que eram, não estavam bons para ele", relatou.

Reflexão na terapia e fim do noivado

O conflito chegou às sessões de terapia. Ao analisar a relação com o próprio corpo durante o acompanhamento profissional, Daniella decidiu não realizar a cirurgia plástica. A escolha provocou atrito imediato no relacionamento.

"Entendi que estava tentando atender a uma expectativa dele. Quando falei que não colocaria, ele não gostou. Eu estava dizendo que me sentia bem com o meu corpo, e isso precisava ser respeitado. Não queria levar essa cobrança para um casamento", afirmou.

Daniella nunca fez intervenções cirúrgicas no corpo. Ela explicou que aprendeu a lidar com comentários sobre aparência física desde que começou a trabalhar na internet, ambiente em que a exposição costuma ampliar pressões estéticas.

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"Não tenho nada contra plástica, mas gosto do meu corpo como ele é. Nas redes, sempre aparece alguém dizendo o que você deveria mudar. Eu não queria me casar e continuar ouvindo dentro de casa que precisava de seios maiores. Preferi ficar sem noivo", declarou.