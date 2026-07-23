Criadora de conteúdo diz ter faturado R$ 300 mil vendendo calcinhas usadas
Influenciadora Mel Breia afirma que transformou a demanda em uma fonte de renda e diz que o valor cobrado varia conforme o tipo de pedido feito pelos clientes
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A influenciadora e criadora de conteúdo adulto Mel Breia revelou que já faturou mais de R$ 300 mil com a venda de calcinhas usadas para seguidores. Segundo ela, a atividade surgiu a partir da demanda de assinantes das plataformas onde publica conteúdo exclusivo e acabou se tornando uma das fontes de renda do seu trabalho.
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De acordo com Mel, os pedidos começaram a aparecer conforme ela conquistava um público fiel nas plataformas de conteúdo adulto. Com o aumento da procura, ela decidiu profissionalizar esse tipo de serviço.
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"Percebi que existia uma procura constante e comecei a tratar isso como parte do meu trabalho. É um mercado específico, mas há compradores dispostos a pagar pela personalização", afirmou.
Preço varia conforme a personalização
A influenciadora explica que não existe um preço único para os itens vendidos. O valor depende das exigências feitas por cada cliente, como o tempo de uso da peça ou outras condições previamente combinadas.
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"Não existe uma tabela fixa. Uma calcinha usada no dia a dia tem um valor, mas pedidos que exigem mais tempo ou alguma condição específica custam mais", comentou.
Segundo Mel, a personalização dos pedidos é um dos fatores que influencia diretamente o preço final, já que cada solicitação possui características diferentes.
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Atualmente, a criadora de conteúdo mantém perfis nas plataformas OnlyFans e Privacy, onde disponibiliza conteúdo exclusivo mediante assinatura. No OnlyFans, o acesso mensal custa 14 dólares, enquanto na Privacy a assinatura é de R$ 59.