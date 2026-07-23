Criadora de conteúdo diz ter faturado R$ 300 mil vendendo calcinhas usadas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A influenciadora e criadora de conteúdo adulto Mel Breia revelou que já faturou mais de R$ 300 mil com a venda de calcinhas usadas para seguidores. Segundo ela, a atividade surgiu a partir da demanda de assinantes das plataformas onde publica conteúdo exclusivo e acabou se tornando uma das fontes de renda do seu trabalho.

De acordo com Mel, os pedidos começaram a aparecer conforme ela conquistava um público fiel nas plataformas de conteúdo adulto. Com o aumento da procura, ela decidiu profissionalizar esse tipo de serviço.

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"Percebi que existia uma procura constante e comecei a tratar isso como parte do meu trabalho. É um mercado específico, mas há compradores dispostos a pagar pela personalização", afirmou.

Preço varia conforme a personalização

A influenciadora explica que não existe um preço único para os itens vendidos. O valor depende das exigências feitas por cada cliente, como o tempo de uso da peça ou outras condições previamente combinadas.

"Não existe uma tabela fixa. Uma calcinha usada no dia a dia tem um valor, mas pedidos que exigem mais tempo ou alguma condição específica custam mais", comentou.

Segundo Mel, a personalização dos pedidos é um dos fatores que influencia diretamente o preço final, já que cada solicitação possui características diferentes.

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Atualmente, a criadora de conteúdo mantém perfis nas plataformas OnlyFans e Privacy, onde disponibiliza conteúdo exclusivo mediante assinatura. No OnlyFans, o acesso mensal custa 14 dólares, enquanto na Privacy a assinatura é de R$ 59.