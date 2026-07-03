O mercado de conteúdo adulto: quanto ganha e como funciona

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

A exposição de figuras públicas no mercado de conteúdo adulto tem gerado grande curiosidade, especialmente com casos como o da influenciadora Laura Keller, que em julho de 2026 esteve em evidência ao rebater críticas por sua atuação na área. Utilizando a plataforma brasileira Privacy, ela exemplifica como a criação de material sensual e explícito se tornou um modelo de negócio consolidado, atraindo milhares de pessoas em busca de autonomia financeira.

O funcionamento dessas plataformas é baseado em um sistema de assinatura. O criador de conteúdo estabelece um valor mensal e seus seguidores pagam para ter acesso a fotos e vídeos exclusivos, que não são publicados em redes sociais abertas como Instagram ou TikTok. A interação direta com os fãs é um dos principais atrativos, permitindo uma conexão mais próxima e personalizada.

Leia Mais

Como funciona o modelo de negócio

A principal fonte de renda vem das mensalidades, mas não é a única. Os criadores podem lucrar com a venda de conteúdos avulsos, conhecidos como pay-per-view (PPV), nos quais o assinante paga um valor extra para visualizar uma mídia específica. Gorjetas e a produção de materiais personalizados sob encomenda também representam uma fatia significativa dos ganhos para muitos profissionais da área.

Para se destacar, é preciso mais do que apenas criar o conteúdo. A divulgação é uma parte fundamental do trabalho. Os criadores utilizam suas redes sociais convencionais como uma vitrine para atrair novos assinantes, direcionando o público para suas páginas pagas. A estratégia de marketing pessoal e a frequência das postagens são cruciais para manter a base de fãs engajada e crescente.

Quanto é possível ganhar

Os valores podem variar drasticamente. Enquanto perfis iniciantes ou com poucos seguidores podem faturar algumas centenas de reais por mês, criadores de topo chegam a cifras milionárias. O potencial de ganho está diretamente ligado ao número de assinantes, ao preço da assinatura e à capacidade de vender conteúdos extras.

É importante considerar que as plataformas retêm uma porcentagem sobre todos os ganhos, que pode variar — no caso de plataformas internacionais como o OnlyFans, a taxa é de 20%. Além disso, há custos envolvidos na produção, como equipamentos de filmagem e fotografia, cenários e figurinos. O sucesso financeiro depende de uma gestão profissional da carreira, que inclui planejamento, marketing e interação constante com o público.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.