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Como virar um influenciador digital? 5 passos essenciais para começar

Se você sonha em criar conteúdo e ter sucesso nas redes, precisa de um plano; veja dicas sobre nicho, equipamentos, consistência e monetização

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
16/06/2026 17:16

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Como virar um influenciador digital? 5 passos essenciais para começar
Invista em equipamentos essenciais, como ring light e tripé, para iniciar sua jornada como criador de conteúdo digital. crédito: Maya Holt de corelens

Transformar a paixão por um tema em uma carreira de influenciador digital é o objetivo de muitas pessoas. Com o crescimento do marketing de influência, essa meta se tornou mais acessível, mas exige estratégia e dedicação desde o primeiro dia. Ter sucesso nas redes sociais vai além de apenas publicar fotos e vídeos; é preciso construir uma comunidade engajada e oferecer conteúdo de valor.

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O caminho para se tornar um criador de conteúdo relevante envolve planejamento cuidadoso e execução consistente. Antes de ligar a câmera, é fundamental entender qual mensagem você quer passar e para quem. Definir uma base sólida é o que diferencia um hobby de uma profissão com potencial de crescimento e monetização.

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5 passos para começar como influenciador digital

  1. Encontre seu nicho de atuação
    A primeira etapa é escolher uma área específica para focar. Falar sobre um assunto que você domina e gosta torna a criação de conteúdo mais autêntica e sustentável a longo prazo. Pode ser moda, finanças, games, culinária ou qualquer outro tema. Um nicho bem definido ajuda a atrair um público qualificado e interessado no que você tem a dizer.

  2. Planeje o seu conteúdo
    Crie um calendário editorial para organizar suas publicações. Decida quais formatos vai usar (vídeos, fotos, textos) e em quais plataformas (Instagram, TikTok, YouTube). Ferramentas de inteligência artificial podem ser ótimas aliadas para ter ideias e otimizar tarefas, mas lembre-se de que elas são um auxílio, não um substituto para sua criatividade. Planejar com antecedência garante um fluxo constante de material e evita postagens feitas às pressas. Pense em séries, temas semanais e datas importantes para o seu público.

  3. Invista no equipamento essencial
    Você não precisa de um estúdio profissional para começar. Um smartphone com uma boa câmera já é suficiente para a maioria das redes. Invista em um tripé para estabilizar as imagens, um microfone de lapela para garantir um áudio limpo e uma fonte de iluminação, como um ring light. A qualidade técnica, mesmo que básica, demonstra profissionalismo.

  4. Seja consistente e interaja
    Construir uma audiência leva tempo. A chave é a consistência. Mantenha uma frequência de postagens para que seus seguidores saibam quando esperar por novidades. Tão importante quanto publicar é interagir: responda comentários, abra caixas de perguntas e crie enquetes. Essa comunicação fortalece o relacionamento com a sua comunidade e, em um mercado que valoriza a autenticidade, ter a coragem de ser real e mostrar seu “toque humano” é um grande diferencial.

  5. Entenda as formas de monetização
    Desde o início, pesquise como transformar seu conteúdo em fonte de renda. As opções incluem parcerias pagas com marcas, marketing de afiliados, criação de conteúdo para outras empresas (UGC ou User Generated Content), venda de produtos próprios ou serviços e programas de monetização das próprias plataformas. Conhecer essas possibilidades ajuda a direcionar sua estratégia de conteúdo para objetivos comerciais futuros.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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