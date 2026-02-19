Influenciadores lifestyle dominam internet brasileira
Estudo aponta que o nicho já soma 1,3 milhão de criadores no país; estado de Minas Gerais, por exemplo, concentra mais de 118 mil perfis do tipo
A categoria de influenciadores de lifestyle se consolidou como a maior do Brasil, somando 1,3 milhão de criadores de conteúdo. O número representa 57% do total de 2,1 milhões de perfis ativos no país, segundo um levantamento da Influency.me, empresa especializada em marketing de influência.
Esse formato de conteúdo, que retrata hábitos, rotinas e desafios do dia a dia, ganha força em um cenário digital cada vez mais preenchido por inteligência artificial. A abordagem genuína se tornou um diferencial para conectar o público a temas como moda, bem-estar, viagens e comportamento.
Força regional é um diferencial
O levantamento também destaca a relevância regional desse mercado. O estado de Minas Gerais, por exemplo, concentra 118 mil influenciadores dedicados ao lifestyle. O dado é relevante, pois uma pesquisa da própria Influency.me, realizada com a Opinion Box, aponta que 73% dos brasileiros seguem perfis que falam sobre sua região.
Um exemplo é a influenciadora Sarah Kanadani, de Belo Horizonte. Com mais de 500 mil seguidores em uma de suas redes, ela compartilha experiências pessoais e a rotina de forma autêntica e bem-humorada, abordando desde sua adaptação à cidade até dicas práticas.
“Comecei a produzir conteúdo quando eu ainda morava em Brasília. Dividi com meu público o dia a dia da mudança, adaptação a Belo Horizonte e minhas experiências na cidade. Meu conteúdo é compartilhar o que tenho de melhor, e é isso que me incentiva. Mesmo com rotina intensa dividida entre o casamento, estudos e produção de conteúdo, sempre busco levar bom-humor e dicas para melhorar o dia a dia de todos”, conta a influenciadora Sarah Kanadani.
Influência como carreira
O avanço do nicho acompanha a profissionalização da influência digital como uma carreira. Apenas em 2025, o mercado brasileiro ganhou cerca de 100 mil novos criadores, alcançando o total de 2.1 milhões de profissionais. Esse crescimento indica um ambiente mais competitivo, onde planejamento e consistência são essenciais.
A produção de conteúdo estratégico ganha mais valor e a autenticidade se destaca ainda mais. Nesse contexto, relatos sobre erros, acertos e superações geram mais engajamento do que uma imagem de perfeição, principalmente com o aumento de conteúdos gerados por inteligência artificial.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.