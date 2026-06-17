Quanto custa contratar um influencer no Brasil? Veja a tabela de preços

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O marketing de influência se consolidou como uma das principais estratégias para marcas que buscam conexão direta com o público, movimentando R$ 3,5 bilhões no Brasil em 2026. Mas quanto custa, de fato, contratar um criador de conteúdo no país? Os valores variam drasticamente conforme o número de seguidores, engajamento e a plataforma escolhida, como Instagram ou TikTok.

Entender essa precificação é o primeiro passo para planejar um orçamento eficaz. Os preços podem começar em algumas centenas de reais para perfis menores e chegar a valores de seis dígitos para grandes celebridades da internet. A negociação depende do formato do conteúdo, seja um post no feed, uma sequência de Stories ou um vídeo curto.

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Quanto cobra um nano influenciador?

Os nano influenciadores, com até 10 mil seguidores, são conhecidos por terem um público nichado e altamente engajado. Por essa proximidade, são uma aposta interessante para marcas que buscam autenticidade. Os valores médios para esse grupo costumam ser mais acessíveis.

Post no feed (Instagram): de R$ 200 a R$ 2.500

Sequência de 3 Stories (Instagram): de R$ 150 a R$ 1.500

Vídeo para Reels ou TikTok: de R$ 300 a R$ 2.000

Valores para micro influenciadores

Com uma base de 10 mil a 100 mil seguidores, os micro influenciadores já possuem um alcance maior, mas ainda mantêm uma boa conexão com sua audiência. Os custos para campanhas com esses perfis aumentam, refletindo sua capacidade de ampliar a mensagem da marca.

Post no feed (Instagram): a partir de R$ 1.500 (variando conforme o nicho)

Sequência de 3 Stories (Instagram): de R$ 1.000 a R$ 4.000

Vídeo para Reels ou TikTok: de R$ 2.000 a R$ 8.000

É importante destacar que o nicho de atuação impacta significativamente os valores. Por exemplo, creators de finanças pessoais com 50 mil seguidores conseguem cobrar entre R$ 3.000 e R$ 6.000 por post, enquanto creators de lifestyle com o mesmo número de seguidores cobram entre R$ 1.500 e R$ 3.000.

Macro influenciadores (100 mil a 1 milhão de seguidores)

Nesta faixa, os criadores de conteúdo combinam um alcance considerável com comunidades ainda bem estabelecidas. Seus cachês para uma única publicação costumam variar de R$ 5.000 a R$ 20.000, dependendo do formato e da proposta da campanha.

Mega influenciadores e celebridades (acima de 1 milhão)

Acima de um milhão de seguidores, os valores são significativamente mais altos e geralmente envolvem contratos complexos, muitas vezes agenciados. Os preços para uma única publicação partem de R$ 20.000, superam facilmente os R$ 50.000 e, no caso de grandes celebridades, podem chegar a centenas de milhares de reais.

É importante lembrar que esses valores são uma média de mercado e podem mudar. Fatores como a taxa de engajamento, o nicho de atuação, a complexidade da campanha e a exclusividade exigida pela marca também influenciam diretamente no preço final. Além disso, métricas como o CPM (Custo por Mil Impressões) são relevantes na negociação; no Brasil, o valor médio gira em torno de R$ 15 a R$ 35.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.