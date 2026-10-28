Missão Camiliana leva saúde às comunidades ribeirinhas

O acesso à saúde é um dos grandes desafios enfrentados pelas populações ribeirinhas da região do Amapá e do norte do Pará. As distâncias, as condições de navegação e a dependência dos ciclos dos rios tornam os deslocamentos complexos. Em algumas localidades, uma viagem de lancha até os centros de referência pode levar de uma a três horas, enquanto o acesso a outros serviços especializados exige trajetos ainda mais longos.

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Neste cenário, a Missão Camiliana da Foz do Amazonas, Projeto Permanente do CADIS Brasil, desenvolve ações mensais de assistência à saúde e leva profissionais, medicamentos, orientações e serviços diretamente às comunidades. Somente em 2026, já foram realizados mais de 3,1 mil atendimentos, reforçando a importância desse trabalho para a população ribeirinha. As atividades incluem consultas médicas e odontológicas, atendimentos de fisioterapia, pequenos procedimentos, distribuição gratuita de medicamentos, ações preventivas e orientações de saúde bucal, além de assistência espiritual e apoio às famílias em situação de vulnerabilidade.

Durante os atendimentos realizados pela Missão Camiliana em maio de 2026, a equipe identificou 5 crianças cujas condições de saúde exigiam intervenções cirúrgicas. “A qualidade de vida das crianças estava comprometida, bem como limitadas as experiências importantes da infância, como brincar, caminhar, nadar e frequentar a escola. Diante das dificuldades de acesso aos procedimentos especializados, a Missão Camiliana viabilizou o tratamento formando uma rede de solidariedade que uniu conhecimento técnico, voluntariado e compromisso com a vida”, afirma o afirma o Padre Dr. Marcelo Valentim de Oliveira, coordenador da Missão Camiliana na Foz do Amazonas.

As cirurgias foram realizadas no dia 6 de outubro por profissionais do São Camilo Brasil, por meio dos Hospitais São Camilo de São Paulo, os médicos Dr. Fernando Pompeu, Dr. Adriano Francisco Cardoso Pinto e Dr. Guinter Giroldo, além da enfermeira Keila Cardoso Zambotti, que disponibilizaram voluntariamente seu tempo e conhecimento para realizar os procedimentos em Macapá.

O São Camilo Brasil também articulou, por meio de uma empresa parceira, o empréstimo gratuito dos equipamentos necessários. A unidade de Macapá, o Hospital São Camilo e São Luís disponibilizou sua estrutura e suas equipes assistenciais, garantindo, sem custos para as famílias, os exames pré-operatórios, as internações, os procedimentos cirúrgicos e o acompanhamento pós-operatório. Todos os procedimentos foram bem sucedidos com evolução clínica satisfatória e alta hospitalar em 7 de outubro.

As crianças seguem em recuperação, com orientações de cuidados domiciliares e acompanhamento assistencial programado pela unidade Macapá em acompanhamento da recuperação. “Para essas crianças e suas famílias, a iniciativa representa mais do que a realização de procedimentos médicos. É a oportunidade de superar limitações, melhorar as condições de saúde e vivenciar a infância com mais autonomia, desenvolvimento e qualidade de vida”, complementa o Padre Dr. Marcelo Valentim.

A mãe da Maria Stella, uma das contempladas, Leyde Pereira afirma que a missão entrou na sua vida para dar esperança. “Minha filha foi contemplada sem nenhum custo, e eu tenho fé que após o procedimento ela será curada, porque eu já sei a linha de tratamento, já sei o que temos que fazer. Agradeço muito a toda a equipe, fomos muito bem tratadas, da recepção aos médicos. Só tenho a agradecer a essa missão maravilhosa. Projeto lindo e promissor. A Maria Stella está bem, faz tratamento para infecção urinária há 9 anos e estava na fila de espera para cirurgia em outro hospital há 2 anos. Essa missão nos trouxe esperança, obrigada”, declarou Leyde.

Missão Camiliana tem mais de 50 anos

A realização das cinco cirurgias é, assim, mais um capítulo de uma história iniciada há mais de 50 anos pelo Padre Dr. José Raul Matte, médico pediatra e religioso camiliano, que dedicou grande parte de sua vida ao atendimento de populações ribeirinhas, indígenas e pessoas acometidas pela hanseníase. Durante 46 anos, percorreu os rios amazônicos a bordo das embarcações São João Batista I e II, doadas pela Cruz de Malta, levando assistência médica, apoio espiritual e acolhimento às comunidades.

Sua atuação ultrapassou os atendimentos de saúde e contribuiu para a construção de postos de saúde e capelas, além de formar e capacitar profissionais, promovendo melhores condições de cuidado e autonomia para as populações locais. Seu legado permanece vivo na continuidade de uma missão que reconhece, em cada pessoa, o direito à saúde e a um atendimento digno e humanizado.

A Missão Camiliana na Foz do Amazonas é uma obra da Província Camiliana Brasileira, em conjunto com o CADIS (Camillian Disaster Service) Brasil - (Serviço Camiliano de Assistência a Desastres), com apoio São Camilo Brasil, por meio de sua unidade hospitalar de Macapá (AP). O trabalho é desenvolvido por uma equipe multiprofissional de voluntários, em articulação com a Igreja Católica local, e contempla cuidados nas dimensões física, espiritual, social, psicológica e ecológica.

Missão que une saúde e sustentabilidade ambiental

A atuação missionária considera ainda a profunda relação das comunidades com a natureza. Inspirada pelos princípios da encíclica Laudato Si', do Papa Francisco, a missão promove a conscientização sobre o cuidado com a Casa Comum e a preservação dos rios, florestas e demais recursos naturais dos quais dependem a saúde, a alimentação e o sustento das famílias ribeirinhas.

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Mais do que oferecer atendimentos pontuais, o trabalho busca construir vínculos com as comunidades e garantir a continuidade do cuidado, respeitando as particularidades culturais, sociais, religiosas e geográficas da região.