Instituto Cactus abre inscrições para concurso de fotografia

O Instituto Cactus abre inscrições para a 5ª edição do Concurso de Fotografia Saúde Mental em Imagens, com tema “O Futuro que Queremos Habitar”, que convida fotógrafos de todo o Brasil a registrar espaços, relações e formas de viver que favoreçam a saúde mental coletiva. As inscrições são gratuitas, abertas a maiores de 18 anos residentes no país, e vão de 10 de outubro a 8 de novembro de 2026.

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As obras serão avaliadas em três categorias — Júri Popular, Júri Técnico e Júri Cactus — com premiação de R$ 1.500 para as duas primeiras e um curso online de fotografia para a escolha do Júri Cactus. A votação popular ocorrerá de 16 a 30 de novembro, e o resultado será divulgado em 16 de dezembro.

O regulamento permite o envio de uma única fotografia por participante, em formato JPG, alta resolução e até 10?MB, capturada com qualquer tipo de câmera, inclusive celular. Manipulações digitais que descaracterizem a captura original, como uso extensivo de inteligência artificial, colagens ou montagens, não são aceitas; ajustes básicos de brilho, contraste e enquadramento são permitidos.

O concurso faz parte da atuação do Instituto Cactus, organização filantrópica independente sem fins lucrativos que promove a saúde mental e a prevenção de doenças no Brasil, com foco em mulheres e adolescentes, atuando em grant?making e advocacy.



Para mais informações e inscrições, basta acessar o edital no site oficial 5ª edição do Concurso de Fotografia Saúde Mental em Imagens, promovido pelo Instituto Cactus, ou visitar o endereço: https://www.institutocactus.org.br/.

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