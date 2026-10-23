Instituto Cactus abre inscrições para concurso de fotografia
O Instituto Cactus anuncia a 5ª edição do Concurso de Fotografia Saúde Mental, com tema “O Futuro que Queremos Habitar”. As inscrições, gratuitas, vão até 8 de novembro de 2026, abertas a brasileiros maiores de 18 anos. As categorias premiam R$ 1.500 nos júris Popular e Técnico e um curso online no júri Cactus
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O Instituto Cactus abre inscrições para a 5ª edição do Concurso de Fotografia Saúde Mental em Imagens, com tema “O Futuro que Queremos Habitar”, que convida fotógrafos de todo o Brasil a registrar espaços, relações e formas de viver que favoreçam a saúde mental coletiva. As inscrições são gratuitas, abertas a maiores de 18 anos residentes no país, e vão de 10 de outubro a 8 de novembro de 2026.
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As obras serão avaliadas em três categorias — Júri Popular, Júri Técnico e Júri Cactus — com premiação de R$ 1.500 para as duas primeiras e um curso online de fotografia para a escolha do Júri Cactus. A votação popular ocorrerá de 16 a 30 de novembro, e o resultado será divulgado em 16 de dezembro.
O regulamento permite o envio de uma única fotografia por participante, em formato JPG, alta resolução e até 10?MB, capturada com qualquer tipo de câmera, inclusive celular. Manipulações digitais que descaracterizem a captura original, como uso extensivo de inteligência artificial, colagens ou montagens, não são aceitas; ajustes básicos de brilho, contraste e enquadramento são permitidos.
O concurso faz parte da atuação do Instituto Cactus, organização filantrópica independente sem fins lucrativos que promove a saúde mental e a prevenção de doenças no Brasil, com foco em mulheres e adolescentes, atuando em grant?making e advocacy.
Para mais informações e inscrições, basta acessar o edital no site oficial 5ª edição do Concurso de Fotografia Saúde Mental em Imagens, promovido pelo Instituto Cactus, ou visitar o endereço: https://www.institutocactus.org.br/.
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Contato de imprensa:
Tide Social – Assessoria de Imprensa do Instituto Cactus
Gisele Najjar: gisele@tidesocial.com.br | (11) 97968?2993
Mariana Franceschinelli: mariana@tidesocial.com.br | (11) 99123?9401
Website: https://www.institutocactus.org.br