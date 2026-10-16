Selbetti aborda gestão de dados e IA no Tech Summit Brasil

A Selbetti Tecnologia marca presença no Tech Summit Brasil 2026, encontro promovido pela IBM em 20 de outubro no Transamerica Expo Center, em São Paulo. Além de expor suas soluções em estande próprio, a empresa ministrará uma palestra focada em governança de dados e inteligência artificial.

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Na edição do relatório Cost of a Data Breach que a IBM divulgou em 2025, com pesquisa do Ponemon Institute sobre as experiências de 600 organizações no mundo, 87% das organizações estudadas no Brasil disseram não ter políticas de governança de IA em vigor, e 61% não tinham controles de acesso à IA.



“Ter uma política de dados e de IA é o ponto de partida, e a proteção começa quando os sistemas aplicam as regras dessa política no acesso aos dados. Nosso objetivo é apresentar aos visitantes como transformar a política em controle, com classificação das informações, permissões por perfil e registro de quem consultou cada dado e para qual finalidade”, afirma Marcelo Cereto, Head da Unidade de Negócios de IT Solutions na Selbetti.



Além do estande para recepcionar os visitantes do Tech Summit, especialistas da Selbetti apresentam, às 11h, a sessão “Governança de dados e IA, das políticas ao enforcement”, que aborda como converter essas diretrizes aos controles que os sistemas aplicam no acesso às informações, com registro que permite auditar o uso da inteligência artificial.



Na palestra serão usadas duas tecnologias da IBM para mostrar como a política se converte em controle. No IBM watsonx.data intelligence, a equipe de dados organiza o catálogo das informações da empresa, define regras de qualidade e acompanha a linhagem, que mostra a origem e as transformações dos dados. A solução IBM watsonx Orchestrate, plataforma para criar, orquestrar e governar agentes de IA, também pode ser acoplada à estrutura, na qual os agentes e as aplicações passam a usar esses produtos de dados dentro das regras que a empresa definiu.



A Selbetti é Platinum Partner da IBM, nível mais alto do programa global de parceiros IBM Partner Plus.



“Em muitas empresas, a IA chegou pelas áreas de negócio, que adotaram ferramentas antes de existir uma regra comum para os dados. A metodologia da Selbetti leva esse uso informal para um modelo com responsáveis, regras e auditoria, e as tecnologias da IBM fazem essas regras funcionarem no dia a dia. É uma frente que vamos seguir ampliando com a IBM, porque é esse trabalho que permite passar a IA do piloto para a operação”, explica Cereto.



O Tech Summit Brasil 2026 reúne, em um dia sessões executivas, demonstrações e laboratórios práticos sobre inteligência artificial, automação, dados e infraestrutura híbrida.



Serviço: Selbetti no Tech Summit Brasil 2026



Data: 20 de outubro de 2026, terça-feira

Palestra: “Governança de dados e IA, das políticas ao enforcement”, das 11h às 11h25, na Breakout session 3

Credenciamento: a partir das 8h30

Local: Transamerica Expo Center

Endereço: Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387, Santo Amaro, São Paulo/SP

Estande: G2

Site oficial: https://techsummitbrasil2026.com.br



Sobre a Selbetti Tecnologia



A Selbetti Tecnologia é a maior One-Stop-Tech do Brasil, proporcionando um ecossistema completo de soluções para acelerar a transformação digital das empresas. Com quase 50 anos de história e um time de mais de 2,2 mil profissionais, a empresa atua como um hub de tecnologia que conecta automação, infraestrutura, inteligência artificial e experiência digital e física para impulsionar a eficiência e o crescimento dos negócios.



A Selbetti oferece soluções tecnológicas integradas que transformam operações e aumentam a competitividade das empresas, a partir de um ecossistema estruturado em dez unidades de negócios, cobrindo de forma estratégica as necessidades do mercado de tecnologia.

Fundada em 1977, a Selbetti carrega a inovação no DNA. A missão da empresa vai além da tecnologia e conecta pessoas, dados e inovação para transformar desafios em oportunidades e acelerar o futuro das empresas. Com um olhar voltado para o amanhã, a Selbetti segue expandindo sua atuação e consolidando sua posição como um dos principais vetores de inovação no Brasil.

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Para mais informações sobre a Selbetti Tecnologia, basta acessar: https://selbetti.com.br/