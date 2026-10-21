Rede Global para o Avanço da Psiquiatria Metabólica (MetPsy) é lançada com investimento de US$ 20 milhões em atendimento clínico, educação e pesquisa no McLean Hospital

O Baszucki Group anunciou o lançamento da Rede Global para o Avanço da Psiquiatria Metabólica (MetPsy), que une pesquisadores e profissionais da área clínica de todo o mundo com o objetivo de promover a prática baseada em evidências na psiquiatria metabólica por meio de atendimento, educação e pesquisa. O lançamento vem acompanhado de uma doação de US$ 20 milhões do grupo para a construção de um centro clínico e de pesquisa no Hospital McLean, integrante da Mass General Brigham. Com isso, será criada a infraestrutura necessária para a aplicação, em larga escala, de abordagens metabólicas nos cuidados psiquiátricos. A doação também apoia iniciativas de educação e treinamento médico lideradas pela MH², um centro de prática clínica, treinamento e educação.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261021874109/pt/

MetPsy, a global network for metabolic psychiatry, launches with $20M Baszucki Group grant for new McLean Hospital clinical care and research center.

“Nos últimos cinco anos, a psiquiatria metabólica evoluiu de alguns projetos pioneiros para um movimento global dinâmico”, afirmou Kirk Nylen, PhD, diretor-executivo da MetPsy. “As verdadeiras descobertas científicas não acontecem de forma isolada; elas exigem sólidas conexões. A MetPsy foi criada para atuar como esse agente catalisador de integração, aproximando diferentes disciplinas científicas e clínicas para transformar pesquisas em tratamentos capazes de mudar a vida de pessoas que convivem com transtornos mentais graves. Temos orgulho de lançar essa iniciativa global para impulsionar o futuro da assistência psiquiátrica.”

A psiquiatria metabólica estuda como o metabolismo influencia a função cerebral e a saúde mental. Embora os neurologistas utilizem abordagens metabólicas para tratar distúrbios cerebrais, como a epilepsia, há mais de um século, a aplicação dessas abordagens no tratamento de doenças psiquiátricas é uma área emergente de estudo e prática. Nos últimos dez anos, um número crescente de pesquisas tem demonstrado o potencial dos tratamentos metabólicos, como a terapia cetogênica, de melhorar a saúde metabólica e os sintomas psiquiátricos de doenças mentais graves, como depressão, transtorno bipolar e esquizofrenia.

Conforme a área se expande, cresce a demanda por recursos entre pesquisadores, profissionais clínicos e pacientes. Para atender a essa necessidade, o MetPsy oferece uma rede centralizada para colaboração profissional, recursos compartilhados, acesso a cursos credenciados e ferramentas para aprimorar a prática clínica. Com o apoio fundamental do Baszucki Group, o MetPsy busca incluir organizações de todas as áreas da psiquiatria metabólica para catalisar futuras descobertas e proporcionar um atendimento de melhor qualidade.

“O lançamento da MetPsy reflete o compromisso da nossa família em continuar promovendo avanços na área da psiquiatria metabólica em todas as partes do mundo”, afirmou Jan Ellison Baszucki, cofundadora do Baszucki Group. “À medida que essa rede cresce, esperamos que outros financiadores se juntem a nós para ampliar o acesso a intervenções metabólicas baseadas em evidências — uma abordagem clínica que recuperou a saúde e devolveu as perspectivas de futuro ao nosso filho, Matthew, e que oferece a mesma esperança a muitas outras pessoas.”

O McLean Center for Metabolic Psychiatry promoverá os objetivos da MetPsy por meio de seus pilares fundamentais. O Dr. Dost Öngür, diretor do centro, supervisiona um centro de atendimento clínico, um programa de pesquisa e uma iniciativa de educação e treinamento médico coliderada pela MH² e pelo Dr. Christopher Palmer. Localizado em Belmont, Massachusetts, o Hospital McLean é uma instituição de ensino afiliada à Faculdade de Medicina de Harvard, sendo consistentemente classificado como o melhor hospital psiquiátrico independente pela revista U.S. News &World Report.

“Nossa equipe multidisciplinar reúne uma experiência clínica e de pesquisa significativa para expandir o atendimento aos pacientes, oferecendo o primeiro serviço de saúde mental focado em terapia cetogênica dentro de uma instituição de grande porte já estabelecida”, disse o diretor do Centro, Dr. Dost Öngür, chefe da Divisão de Transtornos Psicóticos do McLean Hospital e professor de Psiquiatria William P. e Henry B. Test na Harvard Medical School. “O Centro demonstrará a viabilidade do cuidado metabólico integrado e fornecerá um modelo operacional para outros centros médicos acadêmicos de todas as partes do mundo.”

“Avançar em abordagens emergentes no cuidado da saúde mental exige um modelo integrado que abranja pesquisa, prática clínica e educação médica especializada. Por meio desse modelo único, estamos estabelecendo a base de evidências e os protocolos de treinamento necessários para apoiar múltiplas dimensões da psiquiatria metabólica”, disse o Dr. Christopher M. Palmer, fundador e presidente da MH², diretor do Programa de Saúde Mental e Metabólica do McLean Hospital e professor assistente de Psiquiatria na Harvard Medical School.

Para saber mais sobre a iniciativa ou integrar a rede, acesse metpsy.com. Para saber mais sobre o McLean Center for Metabolic Psychiatry, acesse a página do Metabolic Psychiatry Care.

Sobre o Baszucki Group

Fundado em 2021 por David Baszucki, fundador e diretor-executivo da Roblox, e por Jan Ellison Baszucki, autora de best-sellers, o Baszucki Group utiliza subsídios, investimento de impacto, defesa de causas, narrativa e construção de comunidades para promover mudanças fundamentais nos ecossistemas da ciência, medicina, agricultura, alimentação e meio ambiente. Um de seus principais focos é apoiar iniciativas na interseção entre metabolismo, psiquiatria e neurociência para melhorar os resultados em saúde mental. Médicos e pesquisadores que desejam saber mais sobre psiquiatria metabólica ou se juntar à Rede Global para o Avanço da Psiquiatria Metabólica (MetPsy) devem acessar metpsy.com. Para saber mais sobre recursos para familiares e amigos relacionados a abordagens metabólicas para o bem-estar mental e a saúde cerebral, acesse Metabolic Mind, uma iniciativa sem fins lucrativos do Baszucki Group.

Sobre o McLean

O Hospital McLean mantém um compromisso contínuo de priorizar as pessoas no atendimento, na inovação, na descoberta e no compartilhamento de conhecimento relacionado à saúde mental. Constantemente classificado como o melhor hospital psiquiátrico independente dos Estados Unidos pela U.S. News & World Report, o McLean Hospital ocupa a segunda posição no país em atendimento psiquiátrico para o período de 2026-2027. É a maior instituição psiquiátrica afiliada à Harvard Medical School e membro da rede Mass General Brigham. Acompanhe as novidades do hospital no Facebook, no YouTube e no LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Assessoria de imprensa: media@baszuckigroup.org