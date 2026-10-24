

O Prêmio Cumbucca de Gastronomia 2026 encerrou o período de votação popular de sua quarta edição. Os vencedores serão anunciados no dia 10 de novembro, em cerimônia no Palácio das Artes. Na ocasião será lançado o Guia Cumbucca de Gastronomia 2027, publicação que apresenta os estabelecimentos participantes da votação e oferece um panorama da gastronomia mineira.

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Fez bonito



Semana passada, em uma ação de saúde e bem-estar, uma marca italiana de equipamentos para ginástica promoveu um dia especial, e ofereceu um check up aos convidados. Tudo feito por uma máquina especial, que mede, pesa, calcula IMC, faz medição de força, cardio, alongamento e até testes de atenção, agilidade e memória para ver como está a mente. Indicada para academias de condomínios, residências e para as profissionais, está fazendo sucesso. O RP Bruno Saldanha recebeu aplauso. Sem fazer atividade física há meses, seu resultado foi o melhor, está 7 anos abaixo da sua idade cronológica. Arrasou!



Almoço e viagem



Maria Elvira Sales Ferreira é incansável. Está organizando um almoço para um grupo pequeno de amigas, em sua casa, no próximo sábado, 31. No dia 3, embarca com o marido Marcello Abi-Saber para Europa. Apesar da confusão que está rolando em Paris, passarão uns dias lá e depois seguirão para Milão. Visitarão a exposição do Barroco Mineiro em homenagem a Aleijadinho. Por sinal, Gustavo Penna e o secretário de Cultura e Turismo de MG, Leônidas de Oliveira vão palestrar na Universidade de lá. E ainda passarão por Florença e pelo Vaticano. Retornam dia 20.



Leilão de Antiguidade



O antiquário Sandra & Márcio está promovendo um grande leilão de antiguidade, nos dias 28, 29 e 30 de outubro, às 15h, online pelo site da tinocoescritoriodearte.com.br. São centenas de peças, livros, taças, imagens, oratório, móveis, etc. O motivo? Depois de 35 anos na Rua Passa Tempo, estão mudando de endereço. Continuarão no Sion, mas em outro local. Por isso estão esvaziando o estoque de muidezas e outros itens. Será uma ótima oportunidade para comprar presentes para o Natal, que além de lindos e preciosos terão preços espetaculares, segundo me informou o próprio Luiz Márcio. Imperdível.



Marrom, o Musical



Depois de emocionar mais de 80 mil pessoas em sua primeira montagem, “Marrom, o Musical” retorna aos palcos em uma nova temporada e chega pela primeira vez a Belo Horizonte, nos dias 14 e 15 de novembro, sábado e domingo, no Palácio das Artes. Idealizado por Jô Santana, com texto e direção de Miguel Falabella, o musical celebra os 50 anos de carreira de Alcione. A montagem reúne 24 atores e atrizes, mais de 300 figurinos e uma grande estrutura de produção. Vendas online pelo Sympla.

Prêmio merecido



A pesquisadora mineira Christiane Abreu de Oliveira Paiva se tornou a primeira mulher a vencer o Prêmio CBMM de Ciência e Tecnologia, em qualquer das categorias, desde a criação da premiação em 2019. Ela trabalha na Embrapa Milho e Sorgo, em Sete Lagoas, e conquistou a categoria Tecnologia por sua pesquisa com soluções biológicas para a agricultura que aumentam a disponibilidade de fósforo para as plantas. Na categoria Ciência, o vencedor foi o professor paulista Jorge Kalil – que atua na USP e é referência internacional em imunologia, com importantes pesquisas sobre transplantes, doenças autoimunes e vacinas. Merecem aplausos.

Por aí...

Idealizada por Didi Maakaroun e Vivi Baldeija, a plataforma Casa Rio estreou na Semana Criativa de Tiradentes com a experiência audiovisual Da Orla ao Caos. A programação incluiu video inspirado nas paisagens do Rio, Baile Charme com DJ Michell e sets da DJ Flora Camolese. A moda teve assinatura da Cantão. A iniciativa visou aproximar a identidade carioca do patrimônio histórico mineiro.

A gestora cultural Aline Garcia, idealizadora e diretora do Tiradentes em Cena, participou do 20º Festival de Teatro da Amazônia, em Manaus, integrando a curadoria do evento e participando do encontro de programadores e redes de festivais, onde acompanha propostas de artistas e grupos da região e

fortalece conexões com outros circuitos culturais do Brasil.

A classificação dos perfumes em cítricos, amadeirados e florais já era. A nova moda é a chamada 'perfumaria gourmand'. Ou seja, fragrâncias inspiradas em comidas e sobremesas. Isso mesmo. A tendência, inclusive, já mobiliza marcas internacionais como a Dolce & Gabbana que investiu no Devotion (aroma torta de limão), enquanto a Dior tem o Vanilla Diorama e a Yves Saint Laurent o Black Opium, com referências doces e café. E há propostas mais ousadas, como tiramisu, pistache, biscoitos e até alimentos salgados.

Tido e havido com o gadget preferido dos nerds, os óculos inteligentes podem combinar câmera, microfones, áudio nas hastes e inteligência artificial no comando. No vai e vem pelos malls e até nas ruas já são vistos em profusão. Os mais estilosos são assinados pela Ray-Ban. O dispositivo pousa (discretamente) no rosto e permite filmar, fotografar, ouvir música, fazer ligações e receber respostas sem recorrer ao celular. Mas o sucesso acende alerta sobre a privacidade das pessoas próximas que podem ser captadas sem perceber.

O recente caso de sequestro de passageiras por motoristas de aplicativos e comparsas, reacendeu o debate sobre a segurança das mulheres no transporte urbano. A ocorrência reforça a busca por alternativas que permitam às usuárias viajar (preferencialmente) com motoristas mulheres. O problema é que aplicativos como o Lady Driver enfrentam limitações de disponibilidade em determinados momentos ou regiões. Já a opção Uber Mulher surge como alternativa mais assertiva, mas depende da oferta de condutoras. É preciso criar serviços menos instáveis.

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Bem ao estilo 'safari de luxo no Cerrado', os chefs Marina Leite e Guilherme Pedroso, do restaurante Casulo, conduziram uma caminhada de quatro dias da Lapinha da Serra à Cachoeira do Tabuleiro. A comida fez parte do roteiro com quatro almoços e três jantares (feitos por cozinheiras da região), pães especiais para a ocasião e outros mimos. Uma nova edição já está nos planos.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.