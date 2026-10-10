Celebridades e TV
Da Irlanda para Hollywood: atores e atrizes que conquistaram o cinema mundial
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Paul Mescal: Nascido em 1996, na Irlanda, ganhou projeção internacional com a série “Normal People” (2020) e recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator por “Aftersun” (2022). Protagonizou “Gladiador II” (2024) e interpretou William Shakespeare em “Hamnet” (2025), consolidando-se como um dos grandes talentos da nova geração. Foto: divulgação/Paramount Pictures
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Colin Farrell: Nascido em Dublin, em 1976, construiu uma carreira de destaque em Hollywood, com filmes como “Miami Vice”, “Na Mira do Chefe” e “O Batman” (2022). Indicado ao Oscar por “Os Banshees de Inisherin” (2022), voltou a interpretar o vilão Pinguim na série “Pinguim” (2024), papel que lhe rendeu um Globo de Ouro e um prêmio do Sindicato dos Atores em 2025. Foto: wikimedia commons Gage Skidmore
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Liam Neeson: Nascido em 1952, em Ballymena, na Irlanda do Norte, ganhou projeção mundial com “A Lista de Schindler” (1993), que lhe rendeu uma indicação ao Oscar. Consolidou-se como astro de ação com a franquia “Busca Implacável” e, em 2025, protagonizou a comédia “Corra que a Polícia Vem Aí!”, mostrando sua versatilidade nas telas. Foto: Wikimedia Commons/Georges Biard
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Cillian Murphy: Nascido em 1976, em Cork, na Irlanda, ganhou projeção internacional com filmes como “Extermínio” e “A Origem”, além da série “Peaky Blinders”. Conquistou o Oscar de Melhor Ator em 2024 por “Oppenheimer” (2023) e voltou a interpretar Tommy Shelby no filme “Peaky Blinders: O Homem Imortal” (2026). Foto: Maximilian Bühn/Wikimedia Commons
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Pierce Brosnan: Nascido em 1953, em Drogheda, na Irlanda, alcançou fama mundial ao interpretar James Bond em quatro filmes, entre 1995 e 2002. Também se destacou em “O Alfaiate do Panamá” (2001) e “Mamma Mia!” (2008). Em 2025, participou de “O Clube do Crime das Quintas-Feiras”, mantendo sua presença no cinema internacional. Foto: Sebaso wikimedia commons
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Brendan Gleeson: Nascido em 1955, em Dublin, é um dos atores mais respeitados da Irlanda. Conhecido por filmes como “Coração Valente” (1995), “Harry Potter” e “Na Mira do Chefe” (2008), recebeu sua primeira indicação ao Oscar por “Os Banshees de Inisherin” (2022). Também participou de “Coringa: Delírio a Dois” (2024). Foto: Raph_PH • wikimedia commons
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Domhnall Gleeson: Nascido em 1983, em Dublin, é filho do ator Brendan Gleeson e construiu uma carreira de destaque em Hollywood. Participou de filmes como “Questão de Tempo” (2013), “O Regresso” (2015) e da saga “Star Wars”. Em 2025, protagonizou a série de comédia “The Paper”, derivada de “The Office”, ampliando sua trajetória na televisão. Foto: Gage Skidmore wikimedia commons
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Jonathan Rhys Meyers: Nascido em 1977, em Dublin, ganhou projeção internacional com filmes como “Velvet Goldmine” (1998), “Match Point” (2005) e “Missão: Impossível III” (2006). Venceu o Globo de Ouro pela minissérie “Elvis” (2005) e se destacou como Henrique VIII na série “The Tudors” (2007–2010). Também atuou em “Mercy” (2023). Foto: Elen Nivrae wikimedia commons
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Aisling Bea: Nascida em 1984, no condado de Kildare, na Irlanda, é atriz, roteirista e comediante. Criou e protagonizou a elogiada série “This Way Up” (2019–2021) e participou de “Living with Yourself” (2019) e “Greatest Days” (2023). Em 2024, estrelou a comédia romântica “And Mrs”, consolidando sua carreira no cinema e na televisão. Foto: mattbuck wikimedia commons
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Andrew Scott: Nascido em 1976, em Dublin, ganhou destaque como o vilão Moriarty na série “Sherlock” e conquistou o público ao interpretar o padre de “Fleabag” (2019). Aclamado por “Todos Nós Desconhecidos” (2023), também protagonizou a série “Ripley” (2024), pela qual recebeu uma indicação ao Emmy. Foto: Elena Ternovaja wikimedia commons
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Niamh Algar: Nascida em 1992, em Mullingar, na Irlanda, destacou-se em produções como “Calm with Horses” (2019), “The Virtues” (2019) e “Raised by Wolves” (2020). Indicada ao BAFTA por suas atuações, também participou da série “Deceit” (2021) e protagonizou o suspense “Culprits” (2023), consolidando sua carreira internacional. Foto: WelcomeScreenUK wikimedia commons
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Jessie Buckley: Nascida em 1989, em Killarney, na Irlanda, destacou-se em “As Loucuras de Rose” (2018) e recebeu sua primeira indicação ao Oscar por “A Filha Perdida” (2021). Em 2026, conquistou o Oscar de Melhor Atriz por “Hamnet”, no qual interpretou Agnes, esposa de William Shakespeare, ao lado de Paul Mescal. Foto: Montclair Film wikimedia commons
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Jamie Dornan: Nascido em 1982, em Belfast, na Irlanda do Norte, alcançou fama mundial como protagonista da trilogia “Cinquenta Tons de Cinza” (2015–2018). Também se destacou na série “The Fall” (2013–2016) e no filme “Belfast” (2021). Em 2024, protagonizou a segunda temporada da série de suspense “O Turista”, reforçando sua versatilidade como ator. Foto: Katmtan wikimedia commons
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Chris O’Dowd: Nascido em 1979, em Boyle, na Irlanda, ganhou fama com a série de comédia “The IT Crowd” (2006–2013). Também atuou em “Missão Madrinha de Casamento” (2011) e “The Sapphires” (2012). Vencedor do Emmy pela série “State of the Union” (2019), protagonizou “The Big Door Prize” (2023–2024), da Apple TV+. Foto: Gordon Correll - wikimedia commons
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Quatro nomes de destaque no cinema nasceram fora da Irlanda, mas possuem nacionalidade irlandesa por descendência. Veja quem são eles: Foto: ronan darby/Pixabay
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Saoirse Ronan: Nascida em 1994, em Nova York, é filha de pais irlandeses e mudou-se para a Irlanda aos três anos. Recebeu quatro indicações ao Oscar por filmes como “Desejo e Reparação” (2007), “Brooklyn” (2015), “Lady Bird” (2017) e “Adoráveis Mulheres” (2019). Também protagonizou “Blitz” (2024). Foto: Martin Kraft wikimedia commons
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Michael Fassbender: Nascido em 1977, na Alemanha, é filho de mãe irlandesa e pai alemão. Cresceu em Killarney, na Irlanda, e conquistou reconhecimento internacional com “Bastardos Inglórios” (2009), “12 Anos de Escravidão” (2013) e “Steve Jobs” (2015). Em 2025, estrelou o suspense “Código Preto”. Foto: Wikimedia Commons Gage Skidmore
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Daniel Day-Lewis: Nascido em 1957, em Londres, é filho do poeta irlandês Cecil Day-Lewis e possui dupla cidadania britânica e irlandesa. Conquistou três Oscars de Melhor Ator por “Meu Pé Esquerdo” (1989), “Sangue Negro” (2007) e “Lincoln” (2012). Após anunciar sua aposentadoria, retornou ao cinema com “Anemone” (2025). Foto: Reprodução do Instagram @danielbdaylewis
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Ruth Negga: Nascida em 1982, em Adis Abeba, na Etiópia, é filha de mãe irlandesa e pai etíope e cresceu na Irlanda. Conquistou projeção internacional com “Loving” (2016), que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz. Também se destacou em “Identidade” (2021) e na série “Acima de Qualquer Suspeita” (2024), ao lado de Jake Gyllenhaal. Foto: Gage Skidmore wikimedia commons
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