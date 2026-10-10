Da Irlanda para Hollywood: atores e atrizes que conquistaram o cinema mundial

Colin Farrell: Nascido em Dublin, em 1976, construiu uma carreira de destaque em Hollywood, com filmes como “Miami Vice”, “Na Mira do Chefe” e “O Batman” (2022). Indicado ao Oscar por “Os Banshees de Inisherin” (2022), voltou a interpretar o vilão Pinguim na série “Pinguim” (2024), papel que lhe rendeu um Globo de Ouro e um prêmio do Sindicato dos Atores em 2025. Foto: wikimedia commons Gage Skidmore