Diagnóstico tardio de sepse e meningite eleva custos

Quanto custa diagnosticar tarde demais? Um estudo em hospitais dos Estados Unidos mostrou que pacientes cuja sepse não estava registrada como presente na admissão tiveram custo hospitalar médio de US$ 51.022, ante US$ 18.023 entre os diagnosticados na chegada — 2,8 vezes mais. A mortalidade foi de 25,6% contra 11,4%, e a internação durou 17,6 contra 7,7 dias. A categoria também inclui casos surgidos no hospital.

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No Brasil, análise de 724.458 hospitalizações em 4.271 hospitais (2006–2015) identificou alta de 50,5% na incidência anual de sepse. A letalidade média foi de 46,3%, chegando a 64,5% na UTI. Em escala mundial, o Global Burden of Disease estimou 48,9 milhões de casos de sepse e 11 milhões de mortes relacionadas à síndrome em 2017.

“O paciente precisa ter o diagnóstico apropriado, na hora correta”, afirma Gabriel Ogata, especialista em Demonstração de Valor do Time Global de Acesso ao Mercado, da bioMérieux. É preciso avaliar impactos clínicos e econômicos em toda a jornada.

O custo depois da alta

Revisão publicada no JAMA aponta que cerca de 40% dos pacientes que sobrevivem à hospitalização por sepse são reinternados em até 90 dias. Também registra limitações físicas e cognitivas e problemas de saúde mental.

Na doença meningocócica invasiva, as sequelas podem durar anos. Estudo brasileiro publicado em 2025 no Brazilian Journal of Infectious Diseases identificou maior uso de recursos no primeiro ano e estimou que cuidadores podem perder de 33 a 85 dias de trabalho, conforme a sequela. Amputações múltiplas geraram mais custos e demanda por atendimentos médicos, psicológicos e de reabilitação, inclusive após o primeiro ano.

Na França, os custos ao longo da vida foram estimados em € 768.875 para criança com púrpura fulminante e amputação abaixo dos joelhos e € 1,92 milhão para meningite com sequelas neurocognitivas graves. O primeiro ano concentrou os maiores gastos, segundo a pesquisa francesa.

Quando horas mudam a trajetória

No Brasil, estudo que comparou sepse adquirida na comunidade e no hospital encontrou permanência média de 23 dias para os casos hospitalares, contra oito dias nos comunitários. A mortalidade foi de 30,7% e 15,6%, respectivamente. Detecção precoce, ressuscitação e antibioticoterapia são estratégias para reduzir mortes; nos casos hospitalares, o diagnóstico tende a demorar mais e a adesão ao tratamento é menor.

Na Dinamarca, adultos diagnosticados com meningite bacteriana após a admissão receberam antibióticos após mediana de 8,5 horas, ante 1,3 hora entre os identificados imediatamente. A mortalidade foi de 30% contra 14%; nas primeiras seis horas, cada hora de atraso associou-se a maior risco de desfecho desfavorável, segundo o estudo dinamarquês.

“Reduzir o tempo entre a suspeita e a primeira dose de antimicrobiano pode impactar mortalidade, sequelas e custos”, afirma Ogata.

Diagnóstico precoce também depende da organização

Tecnologia precisa vir acompanhada de protocolos, capacitação e alertas. Estudo do Houston Methodist Hospital, nos Estados Unidos, avaliou um programa com liderança orientada por dados, rastreamento integrado ao prontuário eletrônico, protocolos de triagem e treinamento de enfermagem. Após a implementação, a mortalidade caiu de 29,7% para 21,1%; pagamentos do Medicare para casos outliers recuaram de US$ 5,6 milhões para US$ 3,2 milhões. O desenho observacional antes-e-depois não comprova causalidade. Ogata defende capacitação e monitoramento contínuo dos protocolos.

Prevenir também reduz custos

A análise do Global Burden of Disease Study 2016 identificou queda de 49,1% nos casos de meningite por Haemophilus influenzae tipo b entre 1990 e 2016. Passou da causa mais comum em 1990 à menos comum entre quatro categorias em 2016. Os autores destacam vacinação, diagnóstico, tratamento e apoio a sobreviventes com deficiência.

O estudo brasileiro sobre a doença meningocócicas ressalta que a ela pode evoluir rapidamente e deixar sequelas físicas, neurológicas e psicológicas. Já a pesquisa de Jones e colaboradores, do Houston Methodist Hospital, ilustra como rastreamento, protocolos e treinamento podem ser integrados à rotina para melhorar a identificação e o tratamento da sepse.

Ogata defende alta cobertura vacinal, financiamento que considere toda a jornada do paciente e adoção criteriosa de recursos diagnósticos, baseada em avaliação de tecnologias em saúde.

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A questão não é apenas quanto custa tratar sepse e meningite, mas quanto custa não reconhecê-las a tempo. A identificação e o tratamento oportunos podem reduzir mortes, sequelas e uso de recursos. “O diagnóstico precoce deixa de ser apenas uma questão clínica. Torna-se também estratégia de qualidade assistencial, eficiência e sustentabilidade do sistema de saúde”, conclui o especialista da bioMérieux.