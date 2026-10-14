Grandes cineastas marcam os 30 anos do Lab Novas Histórias

Três cineastas de trajetória internacional vão orientar roteiristas na edição comemorativa de 30 anos do Lab Novas Histórias. São eles: os norte-americanos Ira Sachs, de “Passagens” e “O Amor É Estranho”; Lisa Cholodenko, de “Minhas Mães e Meu Pai”, indicado a quatro Oscars; e o brasileiro Carlos Saldanha, radicado nos Estados Unidos, diretor das animações “A Era do Gelo”, “Rio” e “O Touro Ferdinando”. O laboratório acontece de 15 a 18 de dezembro, no Grande Hotel Campos do Jordão (Hotel-escola Senac), e será dedicado ao desenvolvimento de roteiros de longa-metragem de ficção para ou sobre crianças e adolescentes.

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Os três chegam ao Lab com obras que dialogam diretamente com o tema da edição. Sachs retratou a amizade de dois garotos de 13 anos no Brooklyn em “Homenzinhos”. Cholodenko construiu em “Minhas Mães e Meu Pai” um retrato de família a partir do olhar de dois adolescentes, enquanto Saldanha assina alguns dos maiores sucessos da animação para toda a família das últimas duas décadas.

Completam o time de consultores a roteirista holandesa Mieke de Jong e os brasileiros Alice Gomes, Ana Luiza Azevedo, André Araújo, Marton Olympio e Rosane Svartman. A edição recebeu 244 projetos de sete países, dos quais 10 serão selecionados para a imersão de desenvolvimento. Os escolhidos serão anunciados ainda em outubro.

Criado em 1996 pela Esmeralda Produções em parceria com o Sundance Institute, o Lab Novas Histórias completa 30 anos em 2026. A edição comemorativa tem o Alana como parceiro e correalizador, ao lado do Sundance Institute, do Senac São Paulo, parceiro educacional da iniciativa há mais de 15 anos, e do Projeto Paradiso, iniciativa filantrópica do Instituto Olga Rabinovich.

Sobre o Alana



O Alana é um ecossistema de organizações de impacto socioambiental que promove e inspira um mundo melhor para as crianças. Um mundo sustentável, justo, inclusivo, igualitário e plural. Um mundo que celebra e protege a democracia, a justiça social, os direitos humanos e das crianças com prioridade absoluta. Um mundo que cuida dos seus povos, das suas florestas, dos seus mares e do seu ar.

A instituição reúne organizações interligadas, interdependentes, de atuação convergente, orientadas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O encontro de um instituto, uma fundação e um núcleo de negócios de entretenimento de impacto. Um combinado único de educação, ciência, entretenimento e advocacy que mistura sonho e realidade, pesquisa e cultura pop, justiça e desenvolvimento, articulação e diálogo, incidência política e histórias bem contadas.

Sobre o Lab Novas Histórias



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Desde a primeira edição, realizada em 1996 em parceria com o Sundance Institute, os laboratórios de roteiro promovidos pela Esmeralda Produções consolidaram-se como ponto de encontro daqueles que se dedicam à arte de escrever histórias para o cinema. Em 30 anos de realização, o Lab Novas Histórias tem contribuído para o fortalecimento e a formação de novas gerações de roteiristas no Brasil, pavimentando o caminho para que cada vez mais histórias brasileiras cheguem às telas de cinema no país e no mundo.