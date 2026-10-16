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Natura dá desconto a quem devolver embalagens vazias de cosméticos

Iniciativa de reciclagem chega a mais de mil lojas da marca; consumidores podem trocar embalagens por desconto nas lojas físicas

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Repórter
16/10/2026 09:35

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Natura dá desconto a quem devolver embalagens vazias de cosméticos
Consumidora utiliza ponto de coleta do programa NaturaRecicla para descarte de embalagens vazias e receber descontos crédito: Divulgação

A Natura ampliou o programa NaturaRecicla para suas mais de mil lojas no Brasil. A iniciativa recebe embalagens vazias de cosméticos de qualquer marca e oferece descontos aos consumidores como incentivo à reciclagem. A expansão foi anunciada nessa quinta-feira (15/10). 

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A cada três embalagens vazias e limpas entregues, o consumidor recebe R$ 15 de desconto em compras a partir de R$ 150. O benefício é válido para compras realizadas no momento da devolução e pode ser utilizado em lojas próprias ou franquias da Natura. Não é necessário que os produtos entregues sejam da marca.

A proposta é estimular o descarte adequado de embalagens pós-consumo e ampliar a participação dos clientes na logística reversa. Segundo a companhia, consumidores que participam de iniciativas desse tipo visitam as lojas físicas com mais frequência do que os demais.

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“O desafio da circularidade está, justamente, em gerar valor para todos os agentes da cadeia. Queremos incentivar o interesse e a participação consciente do consumidor, oferecendo um benefício que faça diferença no bolso e gere um verdadeiro ganha-ganha para todos, incluindo as cooperativas de catadores, que têm um papel fundamental neste processo”, afirma Ana Costa, vice-presidente de Sustentabilidade, Jurídico e Reputação Corporativa da Natura.

O que acontece com as embalagens recolhidas?

Após a entrega nas lojas, as embalagens são encaminhadas às cooperativas de catadores parceiras, responsáveis pela triagem e pelo direcionamento dos materiais à reciclagem. Plástico, vidro e alumínio podem, assim, ser reaproveitados como matéria-prima.

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A Natura afirma remunerar as cooperativas pelo serviço de triagem e apoiar a capacitação das equipes e a segurança operacional. A proposta é fortalecer a cadeia da reciclagem e contribuir para a geração de renda dos profissionais envolvidos.

Como participar do NaturaRecicla

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beleza reciclagem sustentabilidade

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