Como fazer a reciclagem do lixo em casa? Veja um guia para iniciantes

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Separar o lixo em casa é uma das formas mais diretas de contribuir para o meio ambiente, e o processo pode ser muito mais simples do que se imagina. Com um pouco de organização, a reciclagem se torna um hábito fácil de incorporar na rotina de qualquer pessoa, ajudando a reduzir o volume de resíduos enviados para aterros sanitários e a economizar recursos naturais.

O primeiro passo é entender a divisão básica do lixo doméstico. Ele se divide em três categorias principais: recicláveis, orgânicos e rejeitos. Os orgânicos são restos de alimentos, como cascas de frutas e legumes, que podem virar adubo. Já os rejeitos são materiais que não podem ser reaproveitados, como lixo de banheiro, fraldas e absorventes.

O foco principal da coleta seletiva está nos materiais recicláveis, que devem ser separados em um lixo exclusivo. É importante que as embalagens estejam limpas, sem restos de comida ou produtos, para não atrair animais, facilitar o processo de triagem nas cooperativas e aumentar o valor do material.

O que pode e o que não pode ser reciclado?

Conhecer os materiais aceitos na coleta seletiva é fundamental para não cometer erros. A regra geral é separar por tipo: papel, plástico, vidro e metal. Veja abaixo uma lista para guiar a separação correta dos resíduos mais comuns no dia a dia.

Itens que podem ser reciclados:

Papel: jornais, revistas, caixas de papelão, embalagens longa vida (como as de leite) (embora sejam multicamadas de papel, plástico e alumínio, são totalmente recicláveis) e folhas de caderno. É importante que não estejam sujos de gordura.

Plástico: garrafas PET de refrigerante e água, embalagens de produtos de limpeza e higiene, potes de alimentos e sacolas plásticas.

Vidro: garrafas de bebidas, potes de geleia ou palmito e frascos de perfume. Lâmpadas, espelhos e louças quebradas não entram nessa categoria.

Metal: latas de alumínio (refrigerante, cerveja) e de aço (milho, ervilha), além de tampas de metal e arames.

Itens que não são recicláveis:

Papel carbono, fotografias, fitas adesivas e papéis sujos, como guardanapos e papel higiênico.

Cabos de panela, tomadas e embalagens metalizadas, como as de salgadinhos.

Esponjas de aço, clipes, grampos e pilhas. Pilhas e baterias devem ter um descarte especial.

Dicas para facilitar a organização

Para quem tem pouco espaço, não é preciso ter várias lixeiras coloridas. Manter apenas dois recipientes já resolve: um para os recicláveis secos e outro para os orgânicos e rejeitos. Amassar as latinhas e desmontar as caixas de papelão ajuda a economizar bastante espaço.

Antes de começar, verifique como funciona a coleta seletiva no seu bairro. A prefeitura da sua cidade geralmente informa os dias e horários em que o caminhão da reciclagem passa em cada rua. Caso não haja o serviço, procure por Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) em supermercados ou praças próximas, lembrando que muitas cidades já contam com sistemas modernos e programas de crédito de reciclagem que tornam o processo ainda mais acessível.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.