5 itens que você joga fora, mas que podem virar dinheiro

Reaproveitar materiais do dia a dia, que normalmente vão para o lixo, pode gerar economia no orçamento doméstico ou até mesmo uma renda extra. Com um pouco de criatividade, é possível transformar resíduos em soluções úteis para a casa ou em produtos para venda. Confira cinco exemplos que podem fazer a diferença no seu bolso.

1. Borra de café

O resíduo que sobra do café coado é rico em nutrientes e serve como um excelente fertilizante para plantas, fortalecendo hortas e jardins sem custo. É importante, no entanto, usá-la com moderação, pois o excesso pode acidificar o solo. A borra também pode ser misturada com um pouco de óleo de coco ou azeite para criar um esfoliante natural para a pele, substituindo produtos cosméticos mais caros.

2. Cascas de frutas e legumes

Muitas cascas que vão para o lixo são comestíveis e nutritivas. As de batata, por exemplo, podem ser assadas e viram petiscos crocantes. Já as cascas de laranja ou limão podem ser usadas para fazer chás, aromatizar ambientes ou até mesmo para a produção de produtos de limpeza caseiros e eficientes.

3. Rolos de papel

Os rolos de papel higiênico ou de papel-toalha são ótimos organizadores. Eles podem ser usados para guardar cabos e fios elétricos enrolados, evitando que se embaracem nas gavetas. Outra utilidade é como sementeira para pequenas mudas, pois o papelão se decompõe na terra após o plantio.

4. Garrafas e potes de vidro

Em vez de descartá-los, potes de vidro de alimentos como azeitonas ou geleias podem ser higienizados e transformados em recipientes para armazenar temperos, grãos e outros mantimentos. Garrafas podem virar objetos de decoração, como vasos ou luminárias, que, inclusive, podem ser vendidos.

5. Roupas e tecidos velhos

Peças de roupa que não servem mais ou estão manchadas podem ser vendidas em brechós e aplicativos de itens usados. Outra alternativa é a doação para instituições de caridade. Caso não estejam em bom estado para uso, podem ser cortadas e transformadas em panos de limpeza, eliminando a necessidade de comprar flanelas e outros produtos para a faxina.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.