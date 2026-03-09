Fim da papelada: como usar a declaração pré-preenchida do IR

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2026 é a principal ferramenta da Receita Federal para simplificar a vida do contribuinte. O modelo, que já vem com diversas informações importadas de outras fontes, reduz o risco de erros e agiliza o preenchimento. Para utilizá-la, basta ter uma conta no portal gov.br nos níveis prata ou ouro.

Essa modalidade utiliza dados que o Fisco já possui, como rendimentos informados por empresas, despesas médicas declaradas por clínicas e hospitais e informações de imóveis registradas em cartórios. Com isso, o trabalho do declarante se concentra em conferir, corrigir e complementar os dados, em vez de digitar tudo do zero.

Leia Mais

Vantagens do modelo pré-preenchido

Optar por esse formato traz benefícios diretos que vão além da praticidade. A principal vantagem é a diminuição da chance de cair na malha fina por erros de digitação ou omissão de rendimentos. Como os dados vêm de fontes oficiais, a consistência das informações é maior.

Além disso, ao utilizar a declaração pré-preenchida, o processo se torna mais rápido, permitindo que você entregue sua declaração mais cedo. Quanto antes você declarar, mais cedo recebe a restituição. As prioridades legais permanecem para idosos, pessoas com deficiência ou moléstia grave e professores.

Passo a passo para usar a declaração pré-preenchida

O processo para acessar e utilizar o modelo simplificado é direto e pode ser feito tanto pelo programa de computador quanto pelo aplicativo "Meu Imposto de Renda". Siga as etapas abaixo para importar seus dados:

Acesso ao sistema: baixe o programa do IRPF 2026 no site da Receita Federal. Ao abri-lo, selecione a opção "Entrar com gov.br". Você será direcionado para fazer o login com sua conta. Seleção do modelo: após a autenticação, clique em "Nova" e escolha "Iniciar Declaração a partir da Pré-Preenchida". O sistema levará alguns segundos para carregar as informações disponíveis. Conferência dos dados: este é o passo mais importante. Revise todas as abas, como "Rendimentos", "Pagamentos Efetuados" e "Bens e Direitos". Verifique se os valores estão corretos e se todas as fontes pagadoras foram incluídas. Ajustes e complementos: caso encontre alguma informação incorreta, faça a correção manual. Adicione também os dados que não foram importados automaticamente, como rendimentos de aluguel recebido de pessoa física ou despesas com instrução. Entrega da declaração: depois de revisar e completar todas as informações, escolha o modelo de tributação (simplificado ou por deduções legais) e envie a declaração.

A responsabilidade final pelas informações declaradas é sempre do contribuinte. A pré-preenchida é uma ferramenta de auxílio, mas a conferência detalhada é indispensável para garantir que tudo esteja em conformidade com as regras da Receita Federal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.