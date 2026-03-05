Assine
DECLARAÇÃO

Imposto de Renda 2026: 3 mudanças importantes para sua Declaração

Fique atento à nova faixa de isenção, ao uso da declaração pré-preenchida e às regras para criptoativos; entenda o que muda para o contribuinte

Flor Sette Camara*
Flor Sette Camara*
05/03/2026 15:22

Receita Federal divulga as regras para o Imposto de Renda 2026 no dia 16 de março, com foco nas novas faixas de isenção e criptoativos. crédito: Agência Brasil

A Receita Federal divulgará as regras oficiais para a declaração do Imposto de Renda 2026, referente aos rendimentos obtidos em 2025, no dia 16 de março, com detalhes e o cronograma completo.

Alterações recentes, que modificam desde a faixa de isenção até a forma como investimentos em criptoativos devem ser informados, impactam diretamente o bolso de milhões de brasileiros.

Principais mudanças no Imposto de Renda

1. Nova faixa de isenção

O limite de isenção foi reajustado. Segundo as novas regras, contribuintes com renda mensal de até R$ 5.000 estarão isentos de pagar o imposto. A medida visa ampliar o número de pessoas desobrigadas a declarar e corrigir a defasagem da tabela pela inflação, aliviando a carga tributária sobre os salários mais baixos.

As mudanças também vão beneficiar àqueles que ganham entre R$ 5.000 e R$ 7.000, que receberão um desconto parcial, reduzindo o valor pago nos anos anteriores.

2. Declaração pré-preenchida em destaque

O modelo pré-preenchido, disponível para cidadãos com conta gov.br de nível prata ou ouro, continua sendo a principal recomendação da Receita Federal, importando automaticamente dados de fontes pagadoras, instituições financeiras e serviços médicos, agilizando o processo. Apesar da facilidade, a responsabilidade de conferir, corrigir e complementar todas as informações continua sendo integralmente do contribuinte.

3. Maior controle sobre criptoativos

A declaração de moedas digitais e outros criptoativos segue sob fiscalização rigorosa, já que a Receita Federal exige que os contribuintes informem a posse desses ativos, e a tendência é de um detalhamento cada vez maior das operações. É importante manter um registro de todas as transações de compra e venda para preencher a declaração corretamente e evitar inconsistências.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

