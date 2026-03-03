Assine
ORGANIZAÇÃO

Como organizar suas finanças e facilitar a declaração do Imposto de Renda

A proximidade da declaração do IR é uma forma de botar seus documentos em ordem para se planejar

Flor Sette Camara*
Flor Sette Camara*
Repórter
03/03/2026 14:57 - atualizado em 03/03/2026 15:07

Como organizar suas finanças e facilitar a declaração do Imposto de Renda
Com o prazo para a declaração do Imposto de Renda se aproximando, organize suas finanças e garanta o envio sem erros através dos canais da Receita Federal crédito: Divulgação/ Agência Brasil

A declaração do Imposto de Renda está chegando, com o prazo previsto de março a maio, e pode ser uma chance de organizar suas finanças de forma definitiva, para facilitar o planejamento do ano inteiro.

Com os documentos em mãos, controle de despesas, investimentos, e até mesmo a preparação para a próxima declaração se tornam tarefas mais simples. Além disso, quem entrega a declaração antes e sem erros tem mais chances de receber a restituição nos primeiros lotes.

Por onde começar a organização?

Centralizar tudo em um só lugar busca facilitar a organização. Junte em uma pasta física ou um diretório no computador os informes de rendimentos fornecidos por empresas, bancos e corretoras; além dos comprovantes de despesas que podem gerar deduções, como recibos médicos, odontológicos e gastos com educação.

Com tudo reunido, separe os itens por categorias. Crie pastas específicas para os rendimentos, despesas dedutíveis, bens e direitos (imóveis, veículos), dívidas e pagamentos realizados, como aluguéis ou pensão alimentícia.

Além do Imposto de Renda: a organização para o ano

Após enviar a declaração, não abandone a pasta que você criou e use-a para gerenciar suas finanças ao longo do ano. Algumas práticas ajudam a manter a ordem.

  • Digitalize os documentos mais importantes: use aplicativos de celular para escanear recibos e notas fiscais assim que os receber e salve os arquivos em um serviço de nuvem, como Google Drive ou Dropbox.

  • Crie uma rotina mensal: reserve um dia por mês para organizar os comprovantes do período. Guardar tudo aos poucos evita o acúmulo e a desorganização que marcam o início do prazo de entrega do IR.

  • Saiba o que e por quanto tempo guardar: documentos ligados ao Imposto de Renda devem ser guardados por, no mínimo, cinco anos. Já comprovantes de quitação de serviços contínuos, como condomínio e luz, podem ser descartados após esse mesmo período.

  • Use a organização para planejar: com suas receitas e despesas organizadas, fica mais fácil criar um orçamento, definir metas de economia e identificar oportunidades para investir melhor seu dinheiro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Busca
