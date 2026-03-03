Imposto de Renda 2026: Como baixar o programa e preparar a sua declaração

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

O programa para a declaração do Imposto de Renda 2026 será disponibilizado para download na primeira quinzena de março, segundo a Receita Federal. Quando liberado, os contribuintes poderão baixar as versões para computadores com sistema operacional Windows, macOS ou Linux, ou utilizar o novo aplicativo "Receita Federal" em celulares e tablets (Android ou iOS).

A instalação é um passo fundamental para quem precisa organizar as informações e enviar a declaração dentro do prazo, que em 2026 deve ocorrer entre 16 de março e 29 de maio. Utilizar as ferramentas oficiais é a única maneira segura de garantir a integridade dos seus dados e evitar golpes que usam programas falsos para roubar informações.

Onde baixar o programa do Imposto de Renda?

O download deve ser feito exclusivamente no portal do governo federal, na área dedicada à Receita Federal. O endereço oficial é gov.br/receitafederal. Evite buscar pelo programa em sites de busca e clicar em links patrocinados ou de fontes desconhecidas, pois eles podem levar a páginas fraudulentas.

Ao acessar o site, procure pela seção "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, pela opção de baixar o programa. A plataforma identifica automaticamente as versões mais recentes disponíveis para cada sistema operacional. Além do programa, também é possível preencher a declaração online, diretamente pelo portal e-CAC, sem necessidade de instalação.

Passo a passo para instalar no computador

O processo de instalação do programa da Receita Federal é simples e guiado. Após o lançamento oficial, o procedimento levará poucos minutos. Siga as etapas abaixo:

Acesse o site oficial da Receita Federal e encontre a seção "Meu Imposto de Renda". Clique na opção para baixar o programa gerador da declaração. Escolha o arquivo compatível com o sistema operacional do seu computador (Windows, macOS ou Linux). Aguarde o download ser concluído. O arquivo geralmente é salvo na pasta "Downloads". Execute o arquivo instalador que você baixou. O sistema pode pedir permissão para fazer alterações no dispositivo. Siga as instruções que aparecem na tela, clicando em "avançar" nas etapas indicadas. Ao final do processo, um atalho do programa, identificado pelo ícone do leão, será criado na sua área de trabalho.

E para celulares e tablets?

Para quem prefere declarar pelo celular, o processo é ainda mais direto. Basta acessar a loja de aplicativos do seu aparelho (Google Play para Android ou App Store para iOS) e buscar pelo aplicativo "Receita Federal". Certifique-se de baixar a versão oficial, desenvolvida pelo Governo do Brasil, que substituiu o antigo app "Meu Imposto de Renda".

Após instalar o aplicativo, para ter acesso às funcionalidades, é preciso fazer login com sua conta Gov.br (níveis prata ou ouro). A tela inicial apresentará as opções para iniciar o preenchimento, como criar uma nova declaração, importar dados da declaração do ano anterior ou continuar um rascunho.

