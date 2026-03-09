Como tirar mancha de desodorante da camisa com 4 dicas infalíveis

Aquela mancha amarelada ou endurecida de desodorante que insiste em aparecer nas suas camisas favoritas tem solução. O melhor de tudo é que a resposta pode estar na sua despensa, com ingredientes simples e baratos que removem os resíduos sem danificar os tecidos. A combinação de suor com os componentes químicos dos desodorantes, especialmente o alumínio, causa essa reação nas fibras da roupa.

Recuperar suas peças é mais fácil do que parece. Com alguns passos simples, é possível dizer adeus às manchas, tanto em roupas brancas quanto coloridas. Confira quatro métodos caseiros e eficientes para deixar suas camisas como novas.

Bicarbonato de sódio para uma limpeza profunda

O bicarbonato de sódio é um aliado poderoso contra manchas. Para usá-lo, faça uma pasta misturando quatro colheres de sopa de bicarbonato de sódio com cerca de 1/4 de xícara de água morna.

Aplique essa mistura diretamente sobre a mancha e esfregue suavemente com os dedos ou com uma escova de cerdas macias. Deixe a pasta agir por pelo menos uma hora antes de lavar a peça normalmente na máquina.

Vinagre branco para neutralizar a mancha

A acidez do vinagre branco ajuda a quebrar os resíduos de desodorante e suor acumulados no tecido. Em um balde, misture partes iguais de vinagre e água. Mergulhe a área manchada da camisa na solução e deixe de molho por cerca de 30 minutos a uma hora.

Após o tempo de pausa, lave a roupa como de costume. O cheiro do vinagre desaparece completamente após a lavagem.

Água oxigenada em roupas brancas

A dica é ideal apenas para tecidos brancos, pois a água oxigenada pode desbotar peças coloridas. Aplique algumas gotas de água oxigenada 20 volumes diretamente sobre a mancha amarelada. Deixe o produto agir por cerca de 15 minutos e, em seguida, enxague bem a área com água fria antes de colocar a camisa para lavar.

Para manchas mais resistentes, uma mistura de partes iguais de água oxigenada 20 volumes, bicarbonato e água pode ser ainda mais eficaz.

A dupla limão e sal

O limão é um clareador natural e, combinado com o sal, cria uma solução eficiente. Misture o suco de um limão com uma colher de sopa de sal até formar uma pasta. Aplique sobre a mancha e deixe a peça secar ao sol por algumas horas. O sol potencializa a ação clareadora.

Depois, lave a camisa para remover completamente a mistura. O método exige cautela em roupas coloridas, pois pode causar desbotamento.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.