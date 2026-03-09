4 aplicativos para comparar preços e achar a gasolina mais barata

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Encher o tanque do carro virou um desafio para o bolso de muitos brasileiros. Com os preços dos combustíveis em constante variação, encontrar o posto mais barato pode significar uma economia real no fim do mês. A boa notícia é que a tecnologia está a seu favor, e o smartphone pode ser a principal ferramenta para essa busca.

A tecnologia oferece soluções práticas para quem não quer perder tempo e dinheiro. Diversas plataformas disponíveis para Android e iOS ajudam a localizar os estabelecimentos com os melhores valores em tempo real, aproveitando a colaboração de outros motoristas e os programas de fidelidade das próprias distribuidoras.

Conheça quatro aplicativos que ajudam a comparar preços e oferecem descontos na hora de abastecer.

1. Waze

Conhecido por ser uma das principais ferramentas para fugir do trânsito, o Waze também possui uma função útil para economizar combustível. O aplicativo exibe os preços da gasolina, etanol e diesel nos postos que estão na sua rota ou próximos de você. A atualização é colaborativa, feita pelos próprios usuários.

Para usar, basta tocar na barra de busca e selecionar o ícone de bomba de combustível. Uma lista com os postos e os respectivos valores aparecerá. A ferramenta permite ordenar por preço, distância ou bandeira, facilitando a escolha antes mesmo de sair de casa.

2. Shell Box

Para os clientes dos postos Shell, o aplicativo Shell Box é uma mão na roda. A principal vantagem é o pagamento digital, realizado diretamente pelo celular, sem precisar sair do carro. Com frequência, o app oferece cupons de desconto que reduzem o valor por litro ou garantem um abatimento fixo no total.

Além dos descontos, cada abastecimento acumula pontos que podem ser trocados por milhas ou mais descontos. O motorista pode ativar as notificações para ser avisado sobre novas promoções relâmpago, que costumam ser bastante vantajosas.

3. Abastece Aí

O Abastece Aí é o aplicativo de fidelidade dos postos Ipiranga e da rede de lojas AmPm. Com ele, o usuário acumula pontos, chamados de “Km de Vantagens”, que podem ser revertidos em descontos no combustível. O pagamento também pode ser feito pelo app, agilizando o processo.

A plataforma se destaca pelas parcerias e promoções, que muitas vezes incluem cashback. A troca de pontos é flexível, permitindo que o motorista escolha o percentual de desconto que deseja aplicar no momento do pagamento, de acordo com o saldo acumulado.

4. Premmia

O Premmia é o programa de fidelidade da Petrobras, presente nos postos da rede BR. O funcionamento é similar aos concorrentes: cada real gasto em abastecimento ou nas lojas de conveniência BR Mania gera pontos. Esses pontos podem ser trocados por descontos em combustível, milhas aéreas ou ingressos.

O aplicativo permite que o usuário acompanhe o saldo de pontos, localize os postos participantes e resgate os benefícios diretamente pelo celular. Para quem costuma abastecer nos postos Petrobras, o programa representa uma oportunidade constante de economizar.

