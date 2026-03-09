Como economizar gasolina? Conheça 7 dicas de direção

O preço da gasolina representa uma grande porcentagem nos gastos mensais da população no Brasil, e adotar algumas práticas simples de direção podem reduzir os custos no fim do mês. Pequenos ajustes na rotina não só ajudam a economizar combustível, como aumentam a vida útil de componentes importantes do veículo, como freios e motor.

Mudanças de hábito que parecem pequenas podem gerar uma economia significativa. Por isso, manter uma condução mais suave e atenta às condições da via são os primeiros passos para fazer o carro render mais.

Sete dicas práticas que realmente funcionam

Mantenha os pneus sempre calibrados: pneus com a pressão abaixo do recomendado aumentam a área de contato com o solo, elevando o esforço que o motor precisa fazer para mover o carro, resultando em maior consumo. O ideal é verificar a calibragem quinzenalmente ou, ao menos, mensalmente, seguindo as especificações do fabricante. Seja suave no acelerador e no freio: evite acelerações e freadas bruscas. Arrancadas fortes e paradas repentinas representam picos de consumo de combustível, no entanto, dirigir de forma suave, antecipando as paradas em semáforos e cruzamentos, preserva o combustível e também o sistema de freios. Tire o peso extra do carro: quanto mais pesado o veículo, mais energia ele precisa para se locomover. Portanto, cargas desnecessárias no porta-malas ou no interior do carro contribuem para um gasto maior de gasolina. Use o ar-condicionado com moderação: o ar-condicionado é alimentado pela energia do motor e seu uso pode aumentar significativamente o consumo, principalmente no trânsito urbano. Feche as janelas na estrada: em altas velocidades, geralmente acima de 80 km/h, manter as janelas abertas cria um arrasto aerodinâmico que força o motor a trabalhar mais. Nessas situações, é mais econômico fechar os vidros e ligar o sistema de ventilação ou o ar-condicionado. Mantenha uma velocidade constante: em rodovias e vias expressas, tente manter um ritmo estável, visto que oscilar a velocidade constantemente gasta mais combustível. Planeje suas rotas com antecedência: usar aplicativos de navegação ajuda a encontrar os trajetos mais curtos e com menos trânsito, evitando congestionamentos e subidas íngremes desnecessárias.

As recomendações baseiam-se em experiências práticas da indústria automotiva e podem variar conforme o modelo e ano do veículo. Diante disso, consulte o manual do proprietário para obter informações específicas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata