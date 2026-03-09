Assine
Como a guerra entre Irã e Israel pode afetar o preço da gasolina no Brasil

A tensão no Oriente Médio tem consequências globais; entenda a relação entre o conflito, o preço do petróleo e o valor que você paga na bomba

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
09/03/2026 11:32

Como a guerra entre Irã e Israel pode afetar o preço da gasolina no Brasil
A instabilidade internacional pode refletir diretamente nas bombas de combustível. crédito: José Cruz/ Agência Brasil

A guerra entre Irã e Israel, iniciada em 28 de fevereiro de 2026, pode pesar diretamente no seu bolso nas próximas semanas. O conflito no Oriente Médio gera instabilidade global e afeta um ponto sensível para a economia mundial e brasileira: o preço do barril de petróleo.

O motivo é a reação imediata do mercado financeiro a qualquer sinal de crise na região. O Irã é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Uma guerra declarada ou um bloqueio de suas exportações diminuiria a oferta global do produto, fazendo os preços dispararem por conta da alta procura e da menor disponibilidade.

Além da produção iraniana, existe um ponto geográfico crucial chamado Estreito de Hormuz. Trata-se de uma passagem marítima controlada pelo Irã, por onde escoa cerca de um quinto de todo o petróleo consumido no planeta. Durante o conflito atual, o Irã chegou a anunciar o fechamento temporário do estreito. Qualquer ameaça de fechamento dessa rota estratégica é suficiente para levar o mercado ao pânico e elevar as cotações internacionais.

Qual a ligação com o Brasil?

Embora o Brasil seja autossuficiente na produção de petróleo, os preços praticados no país são influenciados pelo cenário internacional. A política de preços da Petrobras considera a cotação do barril tipo Brent, uma referência global, e também a variação do dólar. Ou seja, se o petróleo sobe lá fora, a tendência é que o preço aumente aqui dentro.

Esse reajuste não é instantâneo, mas segue uma lógica de mercado. Primeiro, a Petrobras aumenta o valor do combustível vendido às distribuidoras. Em seguida, essas distribuidoras repassam o custo para os postos de gasolina, que, por fim, ajustam o valor final exibido na bomba para o consumidor.

O impacto de uma gasolina mais cara vai além do tanque do carro. O aumento afeta o custo do frete de mercadorias, o que pode encarecer alimentos e outros produtos. Também pressiona as tarifas de transporte público e de aplicativos, gerando um efeito cascata na inflação.

A dimensão do aumento no Brasil dependerá da intensidade e da duração do conflito. Uma resolução diplomática rápida pode acalmar os mercados, mas a continuidade das hostilidades certamente manterá a pressão sobre os preços dos combustíveis em todo o mundo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

