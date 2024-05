A indústria têxtil é uma das que mais poluem o meio ambiente. Seu processo de produção necessita de muita água, além dos produtos para tingimento etc. A boa notícia é que desde que começou a preocupação co o meio ambiente e a sustentabilidade esses produtores não ficaram parados, se mobilizaram na busca de melhoria desse processo produtivo, e eles têm alcançado excelentes resultados.



A Oriba, marca de jeans, prova como moda e sustentabilidade podem andar lado a lado. A marca reafirma seu papel na moda consciente, até agora, 2.236.686 litros de água já foram recuperados e devolvidos de forma ecologicamente correta ao meio ambiente pela linha denim da marca. Nos últimos anos, a sustentabilidade tem ganhado cada vez mais destaque no setor da moda, com diversas marcas adotando práticas mais responsáveis.



A linha Beta Jeans da Oriba é um exemplo de como a sustentabilidade pode ser integrada ao design de moda. Desde o início do processo de produção, a marca se empenha em reduzir o impacto ambiental. A água utilizada na produção das peças, além de prover de chuvas, é tratada e devolvida ao meio ambiente em uma condição ainda mais limpa.



A produção do tecido é altamente automatizada, o que reduz significativamente o consumo de água em comparação com métodos tradicionais, eliminando o desperdício. Todos os produtos cumprem rigorosos critérios internacionais ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals), que proíbem substâncias tóxicas. Depois dos processos necessários para colorir os tecidos, 98% da água passa por um tratamento biológico orgânico, garantindo sua devolução ao meio ambiente em uma qualidade ainda melhor. Os 2% restantes se transformam em vapor durante o processo.



Outro marco significativo na jornada sustentável da marca é a coleção Oriba Hemp, desenvolvida em parceria com a Vicunha, multinacional brasileira líder em jeanswear. Esta coleção cápsula – que conta com calça, bermuda, jardineira, macacão e boné – utiliza cânhamo, a fibra mais sustentável do mundo, reafirmando o compromisso com a moda consciente.



O cânhamo é uma cultura de alto rendimento que requer menos água e terra para crescer, além de ajudar a combater o aquecimento global ao consumir mais CO2 do que outras plantas. Ao usar cânhamo em sua coleção, a label não só promove uma moda mais sustentável, mas também educa os consumidores sobre os benefícios dessa fibra ecológica. A marca continua no caminho para um futuro onde moda e sustentabilidade andam de mãos dadas, inspirando uma nova geração de consumidores conscientes e comprometidos com o planeta.

Jeans rastreável



Outra que aproveitou a data para falar das soluções inovadoras que estão sendo usadas na produção tradicional do jeans foi a C&A. Estudos revelam que a produção de uma calça jeans consome em média 3.789 litros de água, sem contar o tingimento com produtos químicos poluentes. Desde 2019, a C&A tem liderado o caminho com coleções de jeans certificadas com o selo Cradle to Cradle™ nível Gold. Essa certificação internacional garante que todo o processo produtivo seja social e ambientalmente responsável, priorizando materiais seguros para a saúde humana e para o meio ambiente. Além disso, os produtos certificados são concebidos para serem reutilizados, reciclados ou compostados, promovendo a economia circular.



A marca já lançou coleções com jeans reciclado, utilizando sobras de resíduos jeans de fornecedores e peças de pós-uso doadas por clientes nas urnas do Movimento ReCiclo para criar produtos, promovendo a manufatura reversa. Além disso, a empresa no Brasil está introduzindo o conceito de jeans rastreável por blockchain, permitindo que os clientes acompanhem todo o processo de produção, desde a plantação do algodão até o produto final na loja. Essa transparência na cadeia de fornecimento é essencial para garantir práticas sustentáveis e éticas. Este ano estão lançando uma nova linha de jeans com algodão regenerativo, em parceria com a Vicunha. Cultivado com práticas agrícolas que promovem a saúde do solo e reduzem as emissões de gases de efeito estufa, o algodão regenerativo representa um passo significativo em direção à sustentabilidade na indústria da moda.

Coleção circular

O jeans é sem dúvida o único item de moda atual que agrada a todos os estilos e personalidades. A Riachuelo, por meio de Pool, é outra que faz questão de destacar a importância da inovação, responsabilidade ambiental e sustentabilidade na cadeia de produção. Segundo informam, de acordo com a Fundação MacArthur, a falta de reciclagem de vestuários resulta em perdas anuais de mais de meio trilhão de dólares. E o Brasil, neste cenário, participa como o quarto maior fabricante mundial do setor. Os jeans da Pool utilizam até 70% menos água e até 60% menos químicos em sua produção que é feita em Natal, no Rio Grande do Norte.



O grande destaque vai para o desenvolvimento de sua primeira coleção circular, confeccionada com novas fibras provenientes de resíduos têxteis de própria fábrica. O projeto é o primeiro produto do Hub de Inovação em Circularidade da marca, que contou com o apoio do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IPT). A inovação reduz a extração de matérias-primas virgens, tornando possível a regeneração de tecidos, mitigando, consequentemente, impactos ambientais. A coleção, que possibilitou a reutilização de mais de oito toneladas de resíduos têxteis, representa um passo importante para a companhia e para o setor têxtil nacional.