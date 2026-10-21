Filmes e Séries
James Spader revela perguntas frequentes sobre possível retorno de Ultron
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“Não posso dizer quantas pessoas se aproximam de você quando é ator e participou de um dos filmes da Marvel. As pessoas vinham falar comigo na rua e diziam: ‘Então, me conte. Você pode me dizer. Vai estar em...’, e mencionavam um filme de que eu nunca tinha ouvido falar. E continuam fazendo isso até hoje, nesta turnê de imprensa. Elas perguntam: ‘Ultron aparece em Doutor Destino?’”, contou o ator. Foto: Wikimedia Commons / Thibault
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Spader interpretou Ultron em “Vingadores: Era de Ultron”, lançado em 2015 sob a direção de Joss Whedon. Para dar vida ao robô, que planeja destruir a humanidade como forma de vingança contra Tony Stark, o ator utilizou um traje de captura de movimentos. O filme arrecadou cerca de 1,4 bilhão de dólares nas bilheterias mundiais. Foto: Divulgação
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O ator volta ao papel em “VisionQuest”, série do Disney+ criada por Terry Matalas, na qual Ultron aparece em forma humana por decisão da produção, que buscou reduzir os custos com efeitos visuais. A série estreou em 13 de outubro de 2026 na plataforma de streaming e acompanha Visão, papel de Paul Bettany, em sua jornada para descobrir quem é de verdade. Foto: Divulgação
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Nascido em 7 de fevereiro de 1960, em Boston, nos Estados Unidos, James Spader começou a ganhar destaque no cinema durante a década de 1980, com filmes como “A Garota de Rosa-Shocking”, no papel de Steff McKee, e “Abaixo de Zero”, de 1987. Em 1989, protagonizou “Sexo, Mentiras e Videotape”, dirigido por Steven Soderbergh, que venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes e rendeu ao ator o prêmio de Melhor Ator no evento. Foto: Divulgação
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Na televisão, Spader interpretou o advogado Alan Shore e conquistou três prêmios Emmy. O primeiro veio em 2004, na categoria de Melhor Ator em Série Dramática, por “O Desafio”. Depois, venceu novamente em 2005 e 2007, pela mesma interpretação em “Justiça Sem Limites”, série exibida entre 2004 e 2008 que deu continuidade à trajetória do personagem. Foto: Divulgação
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Outro papel marcante de sua carreira foi o do criminoso Raymond Reddington em “Lista Negra”. A série teve dez temporadas e permaneceu no ar entre 2013 e 2023. Por sua atuação, Spader recebeu duas indicações ao Globo de Ouro na categoria de Melhor Ator em Série de Drama. Foto: Divulgação
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Entre os outros títulos que fazem parte da sua filmografia estão “The Office”, “Stargate: A Chave para o Futuro da Humanidade”, “Secretária”, “Lincoln”, “Wall Street: Poder e Cobiça”, “Loucos de Paixão”, “Crash: Estranhos Prazeres”, “Acerto de Contas”, “Perseguição Implacável” e “Dívida de Honra”, além de diversas outras produções para o cinema e a televisão. Foto: Divulgação
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