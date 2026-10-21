James Spader revela perguntas frequentes sobre possível retorno de Ultron

“Não posso dizer quantas pessoas se aproximam de você quando é ator e participou de um dos filmes da Marvel. As pessoas vinham falar comigo na rua e diziam: ‘Então, me conte. Você pode me dizer. Vai estar em...’, e mencionavam um filme de que eu nunca tinha ouvido falar. E continuam fazendo isso até hoje, nesta turnê de imprensa. Elas perguntam: ‘Ultron aparece em Doutor Destino?’”, contou o ator. Foto: Wikimedia Commons / Thibault