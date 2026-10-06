Celebridades e TV
Homenagem de Evandro Mesquita faz Serginho Groisman se emocionar no ‘Altas Horas’
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Nascido em São Paulo, em 29 de junho de 1950, Serginho Groisman construiu grande parte de sua trajetória a partir do diálogo com o público. Ele se formou em jornalismo, na Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), e iniciou a carreira no rádio antes de chegar à televisão. Foto: Divulgação/SBT
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Antes de ir para a Globo, Groisman também comandou o TV Mix, na TV Gazeta, e o Programa Livre, no SBT, onde permaneceu por oito anos. Em 1999, o apresentador chegou à TV Globo e, em outubro do ano seguinte, estreou o Altas Horas. Foto: Reprodução/TV Globo