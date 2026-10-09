Faturar em euro sem sair do Brasil: a estratégia de diversificação defendida por investidor alemão

Empresas brasileiras que dependem apenas do faturamento em real ficam inteiramente expostas às oscilações de uma única moeda. Uma alternativa é construir uma fonte complementar de receita em euro, mantendo o Brasil como mercado principal. Essa é a tese do empresário alemão Julian Salz, que, depois de escalar negócios na Europa a faturamentos multimilionários em euros, passou a viver no país e a investir em empresas locais.

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Segundo Salz, a lógica é direta: não se trata de substituir o real, e sim de acrescentar o euro a ele. A empresa continua operando no Brasil, com seus clientes e sua estrutura, e passa a gerar uma parcela da receita em uma moeda internacional considerada mais estável.

Por que uma segunda moeda faz diferença

O primeiro efeito, na visão do empresário, é a diversificação cambial. Quando parte do faturamento entra em euro, a empresa reduz sua dependência exclusiva do mercado brasileiro e da variação do real.

O segundo efeito está no destino desse dinheiro. O capital gerado fora do país pode voltar para a operação brasileira e financiar marketing, contratações, tecnologia, desenvolvimento de produtos ou expansão. Em outras palavras, a receita internacional funciona como combustível para crescer aqui dentro.

O impacto muda conforme o porte

Para empresas médias e maiores, Salz entende que novas receitas em euro podem se tornar um motor relevante de crescimento e abrir espaço para investimentos, além de reduzir a dependência de um único mercado.

Nas empresas menores, tocadas diretamente por seus donos, o efeito tende a ser mais pessoal. Pela relação cambial entre as duas moedas, a receita em euro pode ampliar não só a capacidade financeira do negócio, mas também as possibilidades financeiras e o padrão de vida do próprio empreendedor.

O que é preciso antes de começar

O empresário pondera que a estratégia só faz sentido quando produto, serviço e mercado são compatíveis. E entrar na Europa exige mais do que colocar o site em outro idioma: posicionamento, comunicação, vendas, comportamento do consumidor, tributação, aspectos jurídicos e cultura de negócios precisam ser compreendidos e adaptados.

Ele lembra ainda que pensar internacionalmente não se resume a vender para fora. Observar como outros mercados organizam processos comerciais e modelos de gestão, e trazer para o negócio brasileiro o que gerar vantagem competitiva, também faz parte do caminho até a primeira receita em euro.

Para Salz, internacionalizar também deixou de ser privilégio de grandes corporações. Tecnologia, canais digitais e estruturas remotas reduziram as barreiras de entrada, e o primeiro passo pode ser apenas estudar um mercado ou testar a demanda de uma oferta já existente.

Quem é o investidor

Nascido na Alemanha, Julian Salz fundou a agência SALTYBRANDS e a levou do zero a um faturamento multimilionário em euros em pouco tempo, antes de realizar o exit. Depois, como consultor estratégico externo, acompanhou de perto outras duas agências que chegaram a vários milhões de euros. Hoje, por meio da SAROS GROUP, criada com a empresária brasileira Beatriz Salz, pretende investir em empresas brasileiras, aportando capital e experiência operacional, enquanto mantém negócios na Europa.

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Para quem avalia faturar em outra moeda, a resposta do empresário é que vale a pena quando há encaixe entre oferta e mercado: o euro não substitui o real, mas pode diversificar o caixa e financiar o crescimento da operação no Brasil.