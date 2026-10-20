Uma criança obediente é necessariamente boa? Reflexão de Emilio Duró sobre educação infantil questiona uma associação comum e o espaço da família na carreira

Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.

Tratar estranhos com gentileza e perder a paciência ao chegar em casa exemplifica uma incoerência frequente no cotidiano. O empresário, consultor e palestrante Emilio Duró apontou essas contradições no podcast "Agencia 71", ao lembrar situações como preparar reuniões de trabalho e adiar conversas importantes com os filhos. Segundo ele, as pessoas costumam ser educadas com quem não conhecem e mal-educadas com quem amam.

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Conhecido por intervenções sobre motivação e otimismo, Duró reconheceu a distância existente entre o conteúdo compartilhado diante do público e a própria conduta: "sou totalmente incoerente e digo uma coisa, penso outra e faço outra".

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Comportamento e formação de valores

A reflexão sobre conduta surgiu durante uma discussão sobre vendas. Para Duró, conquistar a confiança envolve transmitir entusiasmo e esperança, fazendo outros enxergarem seus sonhos. Ele condenou métodos artificiais de persuasão, afirmando que vender por meio de manipulação faz o indivíduo se sentir rebaixado.

Essa perspectiva foi direcionada à educação dos filhos. Duró destacou que o objetivo central não deve ser ensinar as crianças a apenas se portarem bem, mas sim a serem boas, agindo corretamente mesmo sem vigilância. O palestrante citou o exemplo de alunos que sabem quais professores realmente se preocupam com eles.

As referências familiares de Duró reforçam essa visão. Na infância, aprendeu com a mãe a bondade, a generosidade e o cuidado com os outros. Do pai, herdou valores de responsabilidade e honestidade. Ao rever orientações que ofereceu no passado, explicou que colocaria os valores acima de estudos ou atitudes, pois conhecimentos e atitudes são temporários, enquanto os valores permanecem.

O impacto da busca pelo sucesso

A trajetória pessoal de Duró incluiu desvios do plano original. Ele cursou ciências econômicas motivado pela remuneração e começou a dar palestras depois que um vídeo seu chegou à internet. Sobre esse percurso, pontuou que o indivíduo traça planos, mas a vida toma rumos próprios.

Ao avaliar suas decisões, ele afirmou que o afastamento familiar não foi uma renúncia deliberada, mas consequência de sua fixação por dinheiro, sucesso e medos. A exposição pública também trouxe desgastes. Duró declarou que críticas afetam a todos e admitiu que evita lê-las para proteger a si e à família.

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Diante do sofrimento alheio ou de perdas graves, o consultor alertou que exigir otimismo imediato amplia o mal-estar. A resposta adequada nesses momentos envolve afeto, companhia, um abraço em silêncio e a expressão de carinho. Ao avaliar a própria trajetória, Duró declarou que passaria muito mais tempo com os pais e que não sacrificaria o que é importante pelo secundário.