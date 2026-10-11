Falta de ferro no organismo: conheça os sinais de alerta que podem passar despercebidos

CABELOS: A queda excessiva de cabelo, percebida ao pentear ou lavar os fios, pode estar associada à deficiência de ferro. O mineral participa de processos importantes para o crescimento capilar, e sua carência pode contribuir para o aumento da queda. Quando persistente, o problema merece investigação, pois também pode ter outras causas, como alterações hormonais e estresse. Foto: