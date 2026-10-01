Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes avança na Rede Paz SP

A transformação do varejo de combustíveis em uma operação mais ampla, conectada a serviços, tecnologia e novas formas de mobilidade, orienta uma das frentes de desenvolvimento da Rede Paz em São Paulo. Com mais de 80 unidades, a empresa busca aproveitar a presença já consolidada em pontos de circulação para ampliar a função de cada endereço. Nesse movimento, Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes trabalha com uma visão que une expansão, eficiência operacional e diversificação de receitas.

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A estratégia parte de uma característica essencial do setor: a localização. Um posto instalado em uma região de fluxo relevante possui um ativo que vai além das bombas de abastecimento. O espaço pode reunir conveniência, alimentação, serviços automotivos, soluções digitais e infraestrutura de recarga. Para Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes, ampliar o potencial desses pontos significa criar novas oportunidades comerciais sem depender exclusivamente da abertura de unidades.

A experiência profissional do executivo ajuda a explicar essa abordagem. Antes de sua atuação ligada à Rede Paz, Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes passou pela Shell Brasil e acompanhou áreas relacionadas a logística, abastecimento, finanças, fornecedores, segurança, gestão de pessoas, tecnologia e planejamento. O contato com diferentes etapas da cadeia de energia contribuiu para uma leitura integrada do negócio, na qual crescimento precisa estar associado a controle operacional e capacidade de adaptação.

Essa visão ganha importância diante das mudanças no perfil da mobilidade urbana. A Rede Paz trabalha com um planejamento que prevê a instalação de 300 carregadores ultrarrápidos em São Paulo até o fim de 2027. A iniciativa utiliza a estrutura física da rede como base para incorporar a recarga de veículos elétricos ao cotidiano de unidades posicionadas em áreas estratégicas.

Para Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes, a eletrificação não precisa ser tratada como uma atividade separada do negócio tradicional. A proposta é integrar a nova infraestrutura aos serviços existentes. Durante o período de recarga, o consumidor permanece mais tempo no local, criando espaço para que conveniência, alimentação e outras soluções participem da experiência e contribuam para a composição das receitas de cada unidade.

O avanço dessa frente, entretanto, depende de critérios econômicos e operacionais. A instalação de carregadores exige análise da capacidade elétrica, demanda regional, perfil de circulação, custos de implantação, manutenção e segurança. Por isso, a expansão precisa considerar o potencial de utilização de cada ponto. Dados sobre fluxo de veículos e comportamento de consumo passam a apoiar a definição de onde e como investir.

Na estratégia conduzida por Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes, tecnologia também assume uma função de gestão. Informações produzidas pela operação podem ajudar a comparar unidades, identificar oportunidades e direcionar recursos para endereços com maior capacidade de absorver novos serviços. Dessa forma, inovação deixa de representar apenas equipamentos disponíveis ao público e passa a participar das decisões sobre produtividade dos ativos.

O combustível continua ocupando papel importante na operação. A mudança está na ampliação das possibilidades de uso de uma estrutura que já conta com terrenos, equipes, circulação de clientes e serviços. Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes aposta na adaptação desses ativos para que diferentes fontes de energia e novas demandas de consumo possam coexistir no mesmo ambiente comercial.

A meta relacionada aos carregadores até 2027 também exige disciplina de execução. Crescer em escala envolve selecionar fornecedores, avaliar desempenho, organizar manutenção e acompanhar a utilização real dos equipamentos. A implantação precisa avançar de forma compatível com a demanda para preservar a lógica econômica dos investimentos e permitir ajustes ao longo do processo.

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Ao combinar a capilaridade de mais de 80 unidades com tecnologia e mobilidade elétrica, Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes posiciona a estratégia da Rede Paz em uma etapa de diversificação. O objetivo é fazer com que a infraestrutura existente acompanhe mudanças no comportamento do consumidor e abra espaço para novas receitas, preservando eficiência e capacidade de expansão. A proposta é transformar cada endereço em um espaço mais versátil, conectado e produtivo.