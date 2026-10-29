Tarcísio admite chance de disputar a Presidência em 2030

O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), admitiu que existe uma chance de que ele dispute a eleição para presidente do Brasil em 2030. Na avaliação do mandatário reeleito, a possibilidade depende do sucesso em seu segundo mandato no cargo.

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Durante a conversa, o governador diz que sua prioridade, antes de pensar numa candidatura à Presidência, é a gestão do estado de São Paulo. Tarcísio afirma que quer finalizar obras inacabadas, investir numa aproximação de periferias e em questões como saúde e segurança pública, além de investir na infraestrutura paulista.

“Terminando bem o segundo mandato, obviamente abre uma possibilidade [de disputar a Presidência]. Mas isso é uma coisa que você avalia em grupo, não sozinho", afirmou Tarcísio, em entrevista ao jornal "O Estado de S. Paulo".

As declarações acontecem após a reeleição do rival político Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a fuga do aliado Flávio Bolsonaro (PL) para os Estados Unidos. Com o "filho 01" de Jair Bolsonaro fora do país, Tarcísio pode ganhar ainda mais protagonismo no campo direitista, visando a próxima eleição presidencial, segundo a colunista do Estado de Minas, Bertha Maakaroun.

Mesmo com Flávio afirmando que seria um "líder brasileiro que teve a eleição roubada", Tarcísio defendeu que a eleição já acabou e que o resultado das urnas deve ser respeitado, apesar de dizer que entendia seu sentimento.

"A eleição acabou e agora é preciso olhar para a frente. Entendo o sentimento de Flávio, entendo sua indignação e sua revolta, e esse sentimento é o de muitos brasileiros também. Mas o caminho é respeitar o resultado das urnas e seguir em frente. O momento exige responsabilidade, serenidade e a construção de uma oposição forte, capaz de exercer seu papel. É assim, respeitando o processo democrático e trabalhando dentro das instituições, que vamos fortalecer o sistema de freios e contrapesos que sustenta a nossa democracia", declarou o governador do estado de São Paulo, em nota.

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*Estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria