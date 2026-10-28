Flávio Bolsonaro reencontra Eduardo nos EUA

Após fugir para os Estados Unidos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se encontrou com o irmão Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado federal cassado que vive no país desde o último ano.

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Eduardo compartilhou uma foto ao lado do irmão pelo Instagram. Na legenda, escreveu: “Ontem foi um dia longo, talvez o mais longo da minha vida. Mas prevalecemos. Mesmo aqui de fora não desistiremos do Brasil. Como diria o Professor Olavo: não parar, não precipitar, não retroceder”.

Com o passaporte cancelado pela Polícia Federal, Flávio teve que fugir sorrateiramente do país. Com a família, ele foi até Foz do Iguaçu (PR) e atravessou a fronteira com a Argentina em uma van. Em Puerto Iguazú, embarcou em um voo para Guayaquil, no Equador, e, de lá, foi para Miami, nos EUA, onde desembarcou nesta quarta-feira (28/10).

Carta de Flávio

Em uma carta, Flávio agradeceu ao presidente da Argentina, Javier Milei, e ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dando a entender que ambos acobertaram a fuga. Trump contou que concedeu uma autorização para o aliado entrar no país, mas disse que não quer se “envolver” e evitou dar mais detalhes.

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No documento divulgado hoje, o senador se declarou como “verdadeiro presidente do Brasil”. Depois, recuou e alterou para “o líder do Brasil”. Sem provas, ele acusa uma fraude no segundo turno das eleições presidenciais, em que perdeu para Lula (PT), de virada.

