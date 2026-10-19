Charlie For Business atinge 174% de crescimento em relocation

Charlie For Business, unidade do operador de estadias flexíveis Charlie, anunciou que em 2025 registrou crescimento de 174% no número de contratos de relocation, passando de 31 para 85. O ticket médio por reserva foi de R$?21 mil, com permanência média de 62 dias.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O aumento reflete a convergência de fatores que aquecem a demanda por acomodação corporativa no Brasil, principal hub financeiro da América Latina. São Paulo registrou seu segundo melhor resultado de absorção líquida de escritórios nos últimos cinco anos, com 289 mil m² e vacância de 9,2% no eixo Faria Lima. Globalmente, o mercado de relocation está avaliado em US$?23,4 bilhões.

Historicamente, encontrar moradia adequada para executivos internacionais tem sido um desafio. Hotéis não oferecem o conforto residencial necessário para estadias de 60 a 180 dias, enquanto plataformas de aluguel por temporada carecem de compliance fiscal e SLAs corporativos. Essa fragmentação obriga as empresas a recorrer a múltiplos fornecedores, aumentando o risco operacional.

“Não se trata de escolher entre uma estadia curta ou longa. A oportunidade está em ter flexibilidade para acompanhar as diferentes necessidades das empresas e de seus profissionais. Quanto mais situações conseguimos atender dentro da mesma operação, mais relevante podemos nos tornar para esses clientes”, afirma Julia Solomon, CMO do Charlie.

A resposta do Charlie For Business

Com mais de 3.000 apartamentos em 90 edifícios nos principais corredores corporativos de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, a empresa oferece um modelo híbrido que combina apartamentos mobiliados e unidades com serviços hoteleiros. As principais características são:

Portfólio híbrido: studios e unidades de 1 e 2 quartos, totalmente mobiliados, projetados para estadias longas.

studios e unidades de 1 e 2 quartos, totalmente mobiliados, projetados para estadias longas. Flexibilidade real: contratos de 30 a 180+ dias com um único parceiro, eliminando a necessidade de combinar hotel e aluguel.

contratos de 30 a 180+ dias com um único parceiro, eliminando a necessidade de combinar hotel e aluguel. Compliance e faturamento corporativo: emissão de nota fiscal, tarifas negociadas por volume e políticas claras de cancelamento.

emissão de nota fiscal, tarifas negociadas por volume e políticas claras de cancelamento. Operação padronizada: SLAs definidos, equipe B2B dedicada e suporte 24/7 via WhatsApp com cotação em até 2 horas.

SLAs definidos, equipe B2B dedicada e suporte 24/7 via WhatsApp com cotação em até 2 horas. Localização estratégica: presença nos corredores de Faria Lima, Itaim, Vila Olímpia, Berrini e Paulista, além de Rio de Janeiro e Porto Alegre.

Em 2025, a demanda concentrou?se nos bairros Itaim Bibi, Vila Olímpia e Berrini, refletindo a preferência por áreas com alta densidade corporativa. Novos empreendimentos do portfólio foram lançados no mesmo ano, atraindo parceiros globais de relocation.

Próximos passos

Para 2026, Charlie For Business pretende acelerar três frentes: ampliar parcerias com RMCs globais, expandir o portfólio de edifícios no Rio de Janeiro, onde a oferta ainda é limitada, e consolidar São Paulo como hub de corporate housing na América Latina.

"O mercado global já está olhando para o Brasil, e a Charlie For Business está pronta para ser a porta de entrada. Se você é uma empresa de relocation, uma RMC ou gerencia programas de mobilidade corporativa e precisa de um parceiro confiável no país, fale com a gente", afirma Julia.

Sobre o Charlie: a empresa opera mais de 3 mil apartamentos em mais de 90 prédios, recebe mais de 40 mil hóspedes por mês e está expandindo para Goiânia, mantendo foco em regiões com potencial de demanda e valorização imobiliária.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para mais informações, basta acessar www.staycharlie.com.br.