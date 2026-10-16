O que uma palavra pode revelar sobre as emoções? Famoso neurocientista usa a imagem de um bisturi para discutir a linguagem e a experiência humana

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

As palavras possuem a capacidade de influenciar o modo como as pessoas pensam, interpretam a realidade e constroem relações cotidianas. O neurocientista Karl Deisseroth, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina de 2026, sintetizou esse impacto por meio de uma comparação direta: "Não há bisturi mais preciso que uma palavra ou uma frase bem construída".

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A declaração surgiu ao examinar a influência exercida por discursos e mensagens no comportamento humano, tema conectado aos mecanismos do cérebro. Deisseroth investiga os circuitos neuronais e suas conexões com sentimentos e condutas.

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Avanços na neurociência e a optogenética

O pesquisador criou ferramentas para compreender a atividade das células nervosas. Entre os principais trabalhos, destaca-se a optogenética, técnica que utiliza feixes de luz para ativar ou inibir neurônios específicos.

Essa linha investigativa possibilitou avanços no entendimento sobre processos mentais complexos. Os estudos posicionaram o cientista entre as figuras centrais da neurociência contemporânea.

A precisão da linguagem no cérebro

A comparação com o instrumento cirúrgico ilustra a exatidão com que o vocabulário atinge o pensamento. Enquanto o instrumento médico atua em uma parte concreta do corpo, a expressão bem elaborada mira emoções, crenças ou preocupações determinadas.

Termos exatos ajudam a descrever sensações complexas e alteram o entendimento de situações. Deisseroth estabelece a frase como uma metáfora sobre a comunicação, sem criar uma equivalência com intervenções médicas.

Na esfera pública, mensagens emitidas por figuras com influência social, líderes políticos e veículos de comunicação moldam atitudes coletivas. Escolhas vocabulares estratégicas despertam reações emocionais, reforçam pontos de vista e transformam fatos observados, exigindo responsabilidade no uso da fala.

Organização das emoções e relações

Encontrar definições claras para sentimentos organiza pensamentos inicialmente confusos. O vocabulário viabiliza a diferenciação entre estados emocionais e facilita a partilha de necessidades, memórias ou angústias.

O vocabulário estruturado não resolve dificuldades psicológicas isoladamente. O efeito gerado depende sempre do contexto e da pessoa que recebe a mensagem.

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O Prêmio Nobel concedido a Deisseroth ressalta as contribuições do cientista para desvendar o cérebro. Seus estudos evidenciam que a comunicação não se limita a transmitir dados, atuando diretamente na forma como as pessoas interpretam vivências e interagem com o mundo.