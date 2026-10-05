Sebrae participa da Festa de Flores e Morangos de Atibaia

Incentivo ao produtor rural é uma das missões da Festa de Flores e Morangos de Atibaia e, nesta edição, o Sebrae-SP participa do evento com o projeto “Atibaia com Origem”. O objetivo é ampliar o contato dos produtores de morango locais com o público e abrir espaço para a divulgação e comercialização da produção.

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Serão quatro estandes viabilizados pelo Sebrae-SP, localizados próximos à entrada da feira, do lado esquerdo de quem acessa o evento, identificados como “Atibaia com Origem”. O projeto integra um trabalho desenvolvido pela instituição em apoio à obtenção do selo de Indicação Geográfica (IG) do Morango.

A iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla da festa e do Sebrae-SP, voltada ao fortalecimento e reconhecimento do morango de Atibaia. Esse reconhecimento é concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) e pode contribuir para diferenciar e agregar valor ao produto no mercado.

“Além de ampliar o espaço dos produtores no mercado, a experiência ajuda a avaliar se esse tipo de canal de venda faz sentido para o negócio e quais estratégias podem tornar a participação mais rentável”, explica Tânia Akemi, analista de negócios do Sebrae-SP.

“É uma honra para a festa receber o Sebrae-SP, ainda mais com este importante projeto para os produtores de morango da cidade. Esse cultivo faz parte da história de Atibaia e precisamos incentivar cada vez mais seu manejo, pois, além de sustento para as famílias, há um grande ganho econômico para a região”, destaca Nelson Yoshida, presidente da Associação Hortolândia de Atibaia.

Mais do que uma vitrine para os produtores, a iniciativa conjunta contribuirá para aproximar o consumidor da origem do alimento e reforçar a identidade de um produto que carrega a história e as características do território onde é cultivado.

Garantia do ingresso

O Ingresso Parceiro custa R$ 50 mediante um quilo de alimento por pessoa. Uma economia de R$ 20 na entrada e uma contribuição social que acontece aos sábados, domingos e no feriado de 7 de setembro. Já no dia 11 de setembro, a iniciativa da Entrada Solidária permite a troca de ingresso pela doação de 1 kg de alimento não perecível, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade. Os alimentos arrecadados serão distribuídos aos Fundos Sociais de Solidariedade das cidades da região.

A entrada inteira de R$ 70 por pessoa é para quem não contribuir com um quilo de alimento, e a meia-entrada de R$ 35 vale para estudantes com carteirinha, pessoas acima de 60 anos, pessoas com deficiência, professores da rede pública do Estado de São Paulo e jovens de baixa renda, com Identidade Jovem. A apresentação de documento comprobatório é obrigatória.

Realização

A Festa de Flores e Morangos de Atibaia é realizada pela Associação Hortolândia de Atibaia; com apoio da Prefeitura Municipal de Atibaia; patrocínio das empresas Sakata, Ball, Bioplugs, PME Seguros, Silk Plack, Ata7, Sicredi, Lago Azul e Villa Net; e colaboração da Acenbra, Associação dos Produtores de Morangos de Atibaia e Jarinu, Sindicato Rural de Atibaia, Pro-Flor, SAAE, Graal, Rota das Bandeiras, Convention & Visitors Bureau e Hotel Itapetinga.

Serviço:

Evento: 44ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia

Data: de 4 a 27 de setembro

Quando: Sextas, sábados, domingos e feriado

Horários: das 9h às 18h

Local: Parque Ecológico Atibaia, Av. Nobuyuki Hiranaka, 566, acesso pela Rodovia Dom Pedro I. No sentido Atibaia/Campinas, basta acessar a entrada antes do primeiro pedágio (saída 79 - km 79). Já no sentido Campinas/Atibaia, acesso pela saída para B. Pires/V. D. Pedro I (antes do km 79).

Telefone: 0800-055-5979

Ingressos: inteira R$ 70, ingresso parceiro R$ 50 (mediante doação de um quilo de alimento) e meia-entrada R$ 35. Todas as sextas o valor do ingresso será de meia-entrada (R$ 35).

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