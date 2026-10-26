Outubro Marrom alerta para doenças oculares que podem levar à cegueira

Pelo menos 2,2 bilhões de pessoas no mundo apresentam algum tipo de deficiência visual, e em pelo menos 1 bilhão de casos o problema poderia ter sido prevenido ou ainda não recebeu tratamento, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) em dados de 2026. Os números chamam a atenção para o Outubro Marrom, campanha dedicada à conscientização sobre a prevenção da cegueira e os cuidados com a saúde ocular.

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Entre as doenças que merecem atenção estão o glaucoma, a catarata e a retinopatia diabética, condições que podem comprometer a visão de diferentes formas e exigem tratamento especializado

Doenças podem evoluir sem sintomas

Segundo Eduardo Nery, oftalmologista da Hapvida, algumas doenças oculares podem avançar sem apresentar sinais nas fases iniciais, o que torna o acompanhamento especializado importante para identificar alterações e iniciar o tratamento adequado.

O glaucoma provoca danos ao nervo óptico e pode causar perda progressiva do campo visual. A doença costuma evoluir sem sintomas nas fases iniciais, e os danos já estabelecidos não podem ser revertidos. A pressão intraocular elevada é um dos fatores de risco, mas o diagnóstico depende de avaliação oftalmológica. O tratamento pode incluir colírios, procedimentos a laser ou cirurgia, conforme o estágio da doença.

A catarata ocorre quando o cristalino, estrutura responsável por ajudar a focalizar as imagens, perde a transparência. A alteração provoca visão embaçada e dificuldade para enxergar, podendo prejudicar atividades cotidianas, como ler, dirigir e reconhecer rostos. É mais frequente com o envelhecimento e está entre as principais causas de deficiência visual no mundo.

A dimensão da demanda por tratamento no Brasil aparece nos dados do Sistema Único de Saúde (SUS): em 2024, foram realizadas 1.181.837 cirurgias de catarata, volume 20% superior ao registrado no ano anterior, segundo estudo publicado em Arquivos Brasileiros de Oftalmologia. A perda visual provocada pela doença geralmente pode ser tratada por cirurgia, que substitui o cristalino opaco por uma lente artificial.

Diabetes também pode comprometer a visão

A retinopatia diabética é uma complicação do diabetes que danifica os vasos sanguíneos da retina e pode provocar perda visual grave. Segundo dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) e pelo Ministério da Saúde, a condição atinge entre 24% e 39% das pessoas com diabetes no Brasil, o que corresponde a quase 2 milhões de pessoas. O risco aumenta com o tempo de doença e com o controle inadequado da glicemia. Ela é considerada uma das principais causas de perda visual irreversível entre pessoas de 20 a 74 anos.

Nas fases iniciais, a retinopatia diabética pode não apresentar sintomas. Por isso, pessoas com diabetes precisam realizar avaliações oftalmológicas periódicas, mesmo quando enxergam normalmente. O acompanhamento permite identificar alterações na retina e avaliar a necessidade de tratamento para evitar a progressão da doença.

O especialista alerta que pessoas com diabetes precisam manter os exames oculares em dia, mesmo quando não apresentam dificuldades para enxergar. “A retinopatia diabética pode avançar sem que o paciente perceba mudanças na visão. Por isso, o exame oftalmológico periódico é essencial para identificar possíveis alterações e avaliar a necessidade de tratamento”, afirma.

Acompanhamento oftalmológico é fundamental

As consultas regulares ajudam a identificar doenças oculares antes que provoquem danos importantes. A frequência dos exames deve levar em conta fatores como idade, histórico familiar, diabetes, hipertensão e outras condições clínicas. Manter as doenças crônicas sob controle, seguir as orientações médicas e procurar atendimento ao perceber mudanças na visão também são medidas importantes.

O médico destaca que a conscientização é parte importante dos cuidados com a saúde ocular e que o diagnóstico precoce pode contribuir para preservar a visão. “Embora algumas doenças oculares evoluam sem sintomas, é possível reduzir o risco de perda visual com acompanhamento adequado. O Outubro Marrom é importante para alertar a população sobre a prevenção da cegueira e lembrar que cuidar da saúde dos olhos deve fazer parte da rotina”, afirma.

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