A semaglutida e os olhos: o alerta para quem usa o 'remédio da moda'

A ascensão dos análogos de GLP-1, como a semaglutida, revolucionou o tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade. No entanto, a rapidez com que esses medicamentos promovem o controle metabólico trouxe um novo alerta para as salas de cirurgia oftalmológica. Para pacientes diabéticos que planejam operar a catarata, o uso dessas terapias exige uma estratégia pré-operatória muito mais criteriosa e um olhar atento à saúde do fundo do olho.

O fenômeno na oftalmologia refere-se à relação entre a queda brusca dos níveis de glicose no sangue e o comportamento da retina. Embora o controle glicêmico seja o objetivo final, uma redução excessivamente rápida pode, paradoxalmente, causar um agravamento temporário da retinopatia diabética, o que compromete o resultado visual esperado após a retirada da catarata.

Investigações sobre o impacto da semaglutida para a saúde dos olhos, conduzidas pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e alertas emitidos pela Anvisa apontam que, embora ela seja eficaz no controle metabólico, exige uma vigilância oftalmológica proativa. A principal preocupação reside na velocidade da redução da glicemia que, quando essa queda ocorre de forma abrupta, pode haver um agravamento da retinopatia ou complicações vasculares. Compreender como a estabilização metabólica acelerada interfere na microcirculação da retina é fundamental, conforme mostram os dados técnicos sobre a semaglutida e a saúde ocular.

A cirurgia de catarata é um dos procedimentos mais realizados no mundo, mas em pacientes diabéticos, o cenário exige cautela extra. A presença de inflamação ou de novos vasos sanguíneos na retina (neovascularização) pode levar a complicações pós-operatórias graves, como o edema macular cistóide, que pode anular o ganho de visão proporcionado pela cirurgia. Estudos recentes investigam inclusive riscos raros de neuropatia óptica isquêmica anterior não-arterítica (Noiana), reforçando que o exame pré-operatório deve ir além da análise do cristalino.

A integração entre o tratamento metabólico e a saúde ocular é o ponto central para evitar surpresas no pós-operatório. Diante de mudanças drásticas na glicemia, a retina pode apresentar instabilidades que não são visíveis em exames de rotina simplificados, tornando a avaliação de fundo de olho um pilar de segurança.

Segundo Ricardo Filippo, oftalmologista da COI Oftalmologia, a cirurgia de catarata em usuários dessas novas terapias exige uma visão que vai além do centro cirúrgico, integrando o tratamento metabólico à saúde ocular. O especialista reforça que a estabilização acelerada da glicose altera a dinâmica da visão e exige um cronograma cirúrgico personalizado.

"O controle glicêmico rápido pode desencadear uma piora temporária da Retinopatia Diabética por alterações na retina. No pré-operatório da catarata, essa instabilidade, somada à inflamação do procedimento, eleva o risco de edema macular e perda visual. Por isso, o mapeamento de retina é indispensável para estratificar o risco e definir o momento ideal da cirurgia, garantindo um pós-operatório seguro e resultados visuais satisfatórios”, adverte Ricardo.

Essa análise técnica minuciosa permite que o cirurgião identifique precocemente microaneurismas ou áreas de isquemia que poderiam ser exacerbadas pelo procedimento. Ainda segundo o especialista, o mapeamento de retina atua como um mapa de navegação, garantindo que a intervenção ocorra no momento de maior estabilidade ocular do paciente.

Acompanhamento multidisciplinar

A segurança do paciente depende diretamente da comunicação entre o endocrinologista e o oftalmologista. Enquanto o foco metabólico está na hemoglobina glicada e na perda de peso, o foco oftalmológico precisa garantir que a retina esteja estável o suficiente para suportar o estresse inflamatório de uma cirurgia.

Antes de agendar o procedimento de catarata, usuários de semaglutida devem realizar:

Mapeamento de retina detalhado: para identificar sinais de retinopatia proliferativa silenciosa.

OCT (tomografia de coerência óptica): essencial para descartar a presença de edema macular subclínico.

Avaliação do histórico glicêmico: analisar a curva de queda da glicemia nos meses que antecedem a cirurgia. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tratamento e acesso

Além dos desafios clínicos, o cenário da semaglutida enfrenta mudanças estruturais importantes. Com o fim próximo de patentes de versões do medicamento, a democratização do acesso deve aumentar significativamente o número de pacientes cirúrgicos utilizando essas substâncias. Esse novo panorama torna os protocolos de segurança oftalmológica e o acompanhamento multidisciplinar ainda mais essenciais para prevenir a perda de visão e garantir a eficácia dos tratamentos oculares a longo prazo.