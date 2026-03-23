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Fim da patente da semaglutida deve aumentar acesso a canetas emagrecedoras no Brasil; veja dicas para evitar produtos falsos

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Redação Flipar
  • <p>Especialistas destacam que o IMC sozinho não define risco, pois a gordura abdominal aumenta significativamente a chance de doenças metabólicas, mesmo em pessoas aparentemente magras.</p>

    Especialistas destacam que o IMC sozinho não define risco, pois a gordura abdominal aumenta significativamente a chance de doenças metabólicas, mesmo em pessoas aparentemente magras.

     Foto: Anastasia Kazakova/Freepik
  • <p>A queda da patente da semaglutida deve ampliar o acesso ao tratamento, mas a decisão de uso deve sempre ser individualizada e precedida de avaliação médica completa, com exames laboratoriais e análise do histórico clínico, para evitar contraindicações e efeitos adversos.</p>

    A queda da patente da semaglutida deve ampliar o acesso ao tratamento, mas a decisão de uso deve sempre ser individualizada e precedida de avaliação médica completa, com exames laboratoriais e análise do histórico clínico, para evitar contraindicações e efeitos adversos.

     Foto: Reprodução/TV Globo
  • <p>A compra legalizada de canetas emagrecedoras é fundamental para evitar fraudes e riscos graves à saúde, segundo alertas da <span class=Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), da Organização Mundial da Saúde (OMS) e de sociedades m" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/03/Ozempic-divulgacao-e1774275008326.jpg?20260323123714" width="1114" height="626">

    A compra legalizada de canetas emagrecedoras é fundamental para evitar fraudes e riscos graves à saúde, segundo alertas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), da Organização Mundial da Saúde (OMS) e de sociedades m Foto: Divulgação

  • <p>Entre 2023 e 2024, a Anvisa confirmou a presença de lotes falsificados de semaglutida no país e determinou a apreensão de inúmeros medicamentos irregulares. Em outro caso, canetas de insulina foram reutilizadas com rótulos adulterados para serem vendidas como Ozempic.</p>

    Entre 2023 e 2024, a Anvisa confirmou a presença de lotes falsificados de semaglutida no país e determinou a apreensão de inúmeros medicamentos irregulares. Em outro caso, canetas de insulina foram reutilizadas com rótulos adulterados para serem vendidas como Ozempic.

     Foto: Reproduc?a?o
  • <p>Além disso, a OMS chegou a identificar lotes falsificados no Brasil, Estados Unidos e Reino Unido, alertando que esses produtos podem conter substâncias desconhecidas ou doses incorretas.</p>

    Além disso, a OMS chegou a identificar lotes falsificados no Brasil, Estados Unidos e Reino Unido, alertando que esses produtos podem conter substâncias desconhecidas ou doses incorretas.

     Foto: Haberdoedas/Unsplash
  • <p>Em janeiro de 2026, a Anvisa proibiu e determinou a apreensão de lotes das marcas Synedica e TG, que comercializavam tirzepatida e retatrutida sem registro sanitário.</p>

    Em janeiro de 2026, a Anvisa proibiu e determinou a apreensão de lotes das marcas Synedica e TG, que comercializavam tirzepatida e retatrutida sem registro sanitário.

     Foto: Polícia Civil de Goiás/Reprodução
  • <p>Fique atento! Versões de <span class=Mounjaro produzidas no Paraguai, vendidas com nomes como Lipoless e T.G., não são genéricos nem possuem registro na Anvisa, apesar de afirmarem conter tirzepatida.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Versao-de-tirzepatida-sem-regulamentacao-entre-itens-apreendidos-pela-Policia-Federal-DivulgacaoPolicia-Federal.jpg?20260323123716" width="1114" height="626">

    Fique atento! Versões de Mounjaro produzidas no Paraguai, vendidas com nomes como Lipoless e T.G., não são genéricos nem possuem registro na Anvisa, apesar de afirmarem conter tirzepatida.

     Foto: Divulgac?a?o/Poli?cia Federal
  • <p>Embora a fabricação seja permitida pela legislação paraguaia, esses produtos não são equivalentes ao original e entram no Brasil de forma ilegal, sem controle sanitário, transporte adequado ou garantia de eficácia e segurança.</p>

    Embora a fabricação seja permitida pela legislação paraguaia, esses produtos não são equivalentes ao original e entram no Brasil de forma ilegal, sem controle sanitário, transporte adequado ou garantia de eficácia e segurança.

     Foto: Poli?cia Militar Rodovia?ria Estadual de Minas Gerais/Reproduc?a?o
  • <p>Para evitar fraudes, as autoridades recomendam desconfiar de preços muito abaixo do mercado, verificar se a embalagem e a bula estão em português e adquirir apenas em farmácias licenciadas — vendas por WhatsApp ou redes sociais são canais preferenciais para golpes.</p>

    Para evitar fraudes, as autoridades recomendam desconfiar de preços muito abaixo do mercado, verificar se a embalagem e a bula estão em português e adquirir apenas em farmácias licenciadas — vendas por WhatsApp ou redes sociais são canais preferenciais para golpes.

     Foto: Caroline Morais/Ministe?rio da Sau?de
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